Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα σε τράπεζα στα Πετράλωνα.
Συγκεκριμένα, εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός τα ξημερώματα της Πέμπτης 25/1, σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα.
Στις έρευνες συμμετέχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο τράπεζας και σε ένα σταθμευμένο όχημα.
