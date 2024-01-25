Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη βόμβας έξω από τράπεζα στα Πετράλωνα - Και η Αντιτρομοκρατική στις έρευνες

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο τράπεζας και σε ένα σταθμευμένο όχημα - Στις έρευνες συμμετέχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία

UPDATE: 09:18
εκρηξη

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα σε τράπεζα στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός τα ξημερώματα της Πέμπτης 25/1, σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα.

Στις έρευνες συμμετέχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο τράπεζας και σε ένα σταθμευμένο όχημα.

έκρηξη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark