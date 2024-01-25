Πολύ αυξημένη κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου

Κίνηση παρατηρείται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας σήμερα Πέμπτη.

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στο Χαλάνδρι και την Πάνορμου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης προς ΑΘήνα στο ύψος του Ελληνικού και της Δάφνης και στην παραλιακή προς τον Πειραιά.

