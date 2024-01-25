Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολύ αυξημένη κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου

Αρκετοί κεντρικοί δρόμοι παρουσιάζουν κυκλοφοριακό πρόβλημα

Κίνηση

Κίνηση παρατηρείται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας σήμερα Πέμπτη.

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στο Χαλάνδρι και την Πάνορμου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης προς ΑΘήνα στο ύψος του Ελληνικού και της Δάφνης και στην παραλιακή προς τον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνηση στους δρόμους κυκλοφοριακή συμφόρηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark