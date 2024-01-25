Το Μουσείο Μπενάκη αποχαιρετά την Αιμιλία Γερουλάνου

Tο Μουσείο Μπενάκη αποχαιρετά με ανακοίνωσή του, την Αιμιλία Γερουλάνου. Η κηδεία της πρώην προέδρου του Μουσείου Μπενάκη θα τελεστεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στις 12.00 στο Α' Νεκροταφείο (Άγιοι Θεόδωροι).

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Μουσείου Μπενάκη

«Αιμιλία Γερουλάνου (1934-2024)

Με βαθιά θλίψη και αγάπη, η Διοικητική Επιτροπή και το προσωπικό του Μουσείου Μπενάκη αποχαιρετούν την Αιμιλία Γερουλάνου. Η παρουσία της στο Μουσείο υπήρξε καθοριστική για όλους.

Κόρη του Παύλου και της Ειρήνης Καλλιγά και εγγονή του ιδρυτή του Μουσείου, Αντώνη Μπενάκη, αρχαιολόγος η ίδια, αποτέλεσε πάντα μια δυναμική και πρωτοποριακή προσωπικότητα σε όλη της τη ζωή. Συνεργάστηκε αρχικά με τον Μανόλη Χατζηδάκη στη μεγάλη Βυζαντινή έκθεση στο Ζάππειο το 1964 και αργότερα, όταν η χούντα των συνταγματαρχών την απέλυσε από το Βυζαντινό Μουσείο, ξεκίνησε να εργάζεται εθελοντικά στο Μουσείο Μπενάκη. Ήταν πάντα ανοικτή στους ανθρώπους και στις ιδέες τους, πάντα ευαίσθητη και πρόθυμη για κοινωνική προσφορά.

Είχε την διορατικότητα να ξεκινήσει τη δημιουργία του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου, πρώτου στην Ελλάδα, αρχικά ως μια συλλογή φωτογραφιών από μνημεία και αντικείμενα βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αργότερα ως ένα οργανωμένο αρχείο με διευρυμένη θεματική που κάλυπτε την ιστορία και τον πολιτισμό της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας.

Το 1979 πρωτοστάτησε στη συγκρότηση ενός ακόμα τμήματος του Μουσείου, των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, του πρώτου τμήματος εκπαίδευσης σε ελληνικό μουσείο. Και τα δύο αυτά πρωτοποριακά βήματα συντέλεσαν στη διαμόρφωση του πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα του Μουσείου Μπενάκη.

Καρπός της προσωπικής ενασχόλησής της με το χρυσό κόσμημα ήταν το βιβλίο της «Διάτρητα» (1999).

Η προσφορά της στο Ίδρυμα συνεχίστηκε από τις θέσεις του μέλους της Διοικητικής Επιτροπής (2000-2005) και της Προέδρου (2005-2018), κατά τη διάρκεια μίας από τις δυσκολότερες συγκυρίες για τους πολιτιστικούς θεσμούς. Η αστείρευτη αισιοδοξία, η ειλικρίνεια, το χιούμορ και πάνω απ' όλα η ακλόνητη πίστη της στους ανθρώπους και στο Μουσείο, αποτέλεσαν την ανεκτίμητη συνεκτική ύλη της δημιουργικής οικογένειας του Μουσείου Μπενάκη. Η ενεργός και μακροχρόνια δράση της όχι μόνο στο Μουσείο Μπενάκη αλλά και στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και τον Δήμο Αθηναίων άφησαν βαθύ και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, αποτύπωμα που όλοι όσοι την γνώρισαν και εργάστηκαν μαζί της αναμετρούν με σεβασμό και αγάπη.

Η ζεστή αγκαλιά της θα μας λείψει πολύ.»

Σύμφωνα με παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να ενισχύσει το έργο του Μουσείου Μπενάκη με κατάθεση στον ακόλουθο λογαριασμό:

Alpha Bank

Αριθ. λογαριασμού: 369 00 2002 000759

IBAN: GR31 0140 3690 3690 0200 2000 759

SWIFT CODE (BIC): CRBAGRAAXXX

Στην αιτιολογία κατάθεσης, παράκληση να αναφέρεται «στη μνήμη

Αιμιλίας Γερουλάνου» και στα στοιχεία του καταθέτη, το

ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο

ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

