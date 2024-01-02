Θανατηφόρο τροχαίο με πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό, στην Πλάκα Κερατέας

Σοκ προκαλεί το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έγινε το πρωί στην Πλάκα Κερατέας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε έναν 77χρονος κάτοικος της περιοχής, άγνωστο πως, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό που βρίσκεται στην οδό Ολύμπου, στον οικισμό της Πλάκας.

Ο άτυχος οδηγός δυστυχώς έχασε τη ζωή του καθώς το αυτοκίνητό του αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατο τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, δεν αποκλείεται ο άτυχος άνδρας πιθανότατα να αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

