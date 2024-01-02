Κεφαλονιά: Στη φυλακή οι 2 που μαχαίρωσαν 10 φορές 73χρονο για να ληστέψουν

Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για την επίθεση σε ηλικιωμένο, τον οποίο μαχαίρωσαν για να τον ληστέψουν, μέσα στο σπίτι του σε περιοχή της Κεφαλονιάς. Μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, όπως πληροφορείται το tempo24.news.

Στο μεταξύ σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ο 73χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι από τους δύο δράστες.

Υπενθυμίζεται ότι δύο νεαροί ληστές, 18 και 25 ετών, αλβανικής καταγωγής, που εισέβαλαν στο σπίτι του 73χρονου Κεφαλονίτη, τον χτύπησαν και τον μαχαίρωσαν, συνελήφθησαν κατά την αυτόφωρη διαδικασία το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της Ο.Π.Κ.Ε.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το περασμένο Σάββατο στον Εισαγγελέα Κεφαλληνίας, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 2 Ιανουαρίου.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα ληστείας, παράβαση του νόμου για τα όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς στερούνταν των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι γονείς του 18χρονου διαμένουν σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις Αρχές οι δύο δράστες παραβίασαν το παράθυρο του σπιτιού του ηλικιωμένου στην Αγία Ευφημία, με τον ένας εξ αυτών τον 25χρονο, να μπαίνει στο σπίτι και τον 18χρονο να φυλάει “τσίλιες”. Εκείνη την ώρα μπήκε στο σπίτι του και ο 73χρονος στον οποίο επιτέθηκε με μαχαίρι αιφνιδιαστικά ο 25χρονος Αλβανός δράστης, μαχαιρώνοντάς τον περίπου 10 φορές, προκαλώντας του βαριές σωματικές βλάβες στην κοιλιακή χώρα και την ωμοπλάτη.

Στη συνέχεια μαζί με το συνεργό του, τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα κατάφερε να βγει αιμόφυρτος στο δρόμο και να ζητήσει βοήθεια, καταρρέοντας στο κοντινότερο σπίτι που βρήκε.

