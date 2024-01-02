Θεσσαλονίκη: Σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καθαριότητα

Σε εφαρμογή τίθεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη στον τομέα της καθαριότητας. Αυτό αποφασίστηκε στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης, με τη συμμετοχή του νέου δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, αντιδημάρχων, εντεταλμένων και υπηρεσιακών παραγόντων.

Στη σύσκεψη τονίστηκε από τον κ. Αγγελούδη πως η καθαριότητα αποτελεί προτεραιότητα για τη διοίκησή του και πως δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις, ιδιαίτερα μετά τις γιορτές, καθώς τα σκουπίδια ξεχειλίζουν από τους κάδους απορριμμάτων.

Αποφασίστηκε να εφαρμοστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καθαριότητα καθώς επίσης ειδικό σχέδιο για τα ογκώδη αντικείμενα που είναι πεταμένα στους δρόμους. Παράλληλα, ειπώθηκε πως θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους προχωρούν σε ανακαινίσεις κατεβάζοντας τα άχρηστα υλικά στα πεζοδρόμια και πως σε μεγάλες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Τσικνοπέμπτη κ.ά., οι διοργανωτές θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καθαρίζουν τους χώρους μετά τα υπαίθρια πάρτι.

Στους σχεδιασμούς της νέας διοίκησης είναι επίσης η αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης, καθώς επίσης η ενεργοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού και μέσων για να μπορέσει να βελτιωθεί η εικόνα της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, δόθηκε εντολή προς τους εργαζόμενους για χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

