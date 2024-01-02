Ξεκινά το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του κέντρου του Χαλανδρίου

Το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του κέντρου του Χαλανδρίου ξεκινά σύντομα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, (28 Δεκεμβρίου) από τον δήμαρχο Σίμο Ρούσσο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις νομιμότητας όλων των διαδικασιών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 6.185.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, (με υπουργική απόφαση από τις 31.12.22) και η μελέτη του έχει λάβει έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, τον Απρίλιο του 2022.

Οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί αναμένεται ότι θα αλλάξουν πλήρως την εικόνα αλλά και την κινητικότητα στο κέντρο της πόλη.

Ειδικότερα αυτές αφορούν σε:

► Ανάπλαση πεζοδρομίων 36.000 τ.μ.

► Δημιουργία 150 ραμπών ΑμεΑ και οδεύσεων τυφλών 10.000 μ.

► Υποβίβαση πεζοδρομίων (150)

► Δημιουργία 199 θέσεων παρόδιας στάθμευσης και 6 έξυπνων διαβάσεων.

► Τοποθέτηση 163 νέων φωτιστικών LED με τηλεδιαχείριση, δύο έξυπνων σταθμών ανάπαυσης (smart benches), 8 έξυπνων σταθμών πληροφόρησης (infokiosks) και 2 οθονών ψηφιακής σήμανσης (digital signs)

►700 νέες φυτεύσεις

Για την τελική αναβαθμισμένη εικόνα που θα παρουσιάσει σύντομα το Χαλάνδρι ο δήμαρχος Σίμος Ρούσσος επισήμανε:

«Η ανάπλαση στο εμπορικό κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με το έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Αγ. Παρασκευής, την ανέγερση του νέου δημαρχείου και του υπόγειου πάρκινγκ, τις αναπλάσεις που περιλαμβάνει το έργο ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, μαζί με τις πεζοπορικές διαδρομές που διαμορφώνονται πέριξ του κέντρου και καταλήγουν σ' αυτό, δημιουργούν μια τελείως διαφορετική εικόνα για το Χαλάνδρι», σχολίασε ο δήμαρχος Χαλανδρίου και κατέληξε:

«Όλα τα παραπάνω έργα θα βελτιώσουν σημαντικά την προσβασιμότητα για πεζούς, ποδηλάτες, εμποδιζόμενα και ανάπηρα άτομα, θα ενισχύσουν τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα και θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητας ζωής των κατοίκων του κέντρου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

