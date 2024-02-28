Δραματικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ανήμερα της «μαύρης» επετείου.

Οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών με σπαρακτικά λόγια εκφράζουν τη θλίψη τους και την οργή τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.

Συγγενείς των 57 θυμάτων αλλά και απλός κόσμος επισκέπτεται με δάκρυα στα μάτια το σημείο αφήνοντας λουλούδια και απαιτώντας δικαίωση.

Τραγική η φιγούρα μητέρας που σπαράζει πάνω από τα δεντράκια, φωνάζοντας: «Αγάπη μου, δεν το πιστεύω ότι δε θα σε ξαναδώ.. Πού είσαι;».

Λίγο πιο πέρα, η μητέρα του 23χρονου Ντένη Ρούτση, ενός από τα 57 θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στα Τέμπη, που βρέθηκε ανήμερα της «μαύρης» επετείου στο σημείο μηδέν για να τιμήσει τη μνήμη του γιου της και να ζητήσει για ακόμη μια φορά δικαίωση.

«Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Αν δεν την βρούμε εδώ τη δικαίωση θα τη βρούμε αλλού. Δεν συγχωρείται η δολοφονία των παιδιών μας, μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό» τόνισε προς τους δημοσιογράφους εμφανώς συγκινημένη.

57 φορές χτύπησαν οι καμπάνες στις εκκλησίες όλης της χώρας

Νωρίτερα, στις 10 το πρωί, σε όλες τις εκκλησίες της χώρας ήχησαν οι καμπάνες στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Οι καμπάνες ήχησαν 57 φορές, όσοι και οι νεκροί της τραγωδίας με την συγκεκριμένη κίνηση έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.