Σε επέμβαση χολοκυστεκτομής υποβλήθηκε σήμερα το πρωί στο Αττικό Νοσοκομείο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου:

«Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» ανακοινώνει ότι σήμερα 28/2/2024, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκης υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο μας σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή λόγω οξείας χολοκυστίτιδας. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο Υπουργός αναρρώνει ομαλά»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

