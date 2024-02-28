Λογαριασμός
Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Κωστής Χατζηδάκης

Ο υπουργός Οικονομίας υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής

Χατζηδάκης

Σε επέμβαση χολοκυστεκτομής υποβλήθηκε σήμερα το πρωί στο Αττικό Νοσοκομείο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου:

«Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» ανακοινώνει ότι σήμερα 28/2/2024, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκης υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο μας σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή λόγω οξείας χολοκυστίτιδας. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο Υπουργός αναρρώνει ομαλά»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

