Μεγαλειώδης διαδήλωση για την πρώτη επέτειο από την εθνική σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το 2023 πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χιλιάδες διαδηλωτές, εργατικά σωματεία, φοιτητές, μαθητές, νέες, νέοι έχουν βγει στους δρόμους της πόλης έναν χρόνο μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Η πορεία ξεκίνησε από την Εγνατία στο ύψος του αγάλματος Βενιζέλου και έχει φτάσει στον ΟΣΕ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πορείας άγνωστοι πέταξαν μπογιές σε βιτρίνες καταστημάτων.

Οι διαδηλωτές κρατούν πανό στα οποία αναγράφεται: «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη. Στοπ στην ακρίβεια. Τώρα συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις μισθών», αναφέρει το κεντρικό πλακάτ της συγκέντρωσης. «Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί» αναγράφεται κεντρικό πανό της διαδήλωσης.

Λίγο νωρίτερα, διανομείς της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το άγαλμα Βενιζέλου, εκεί όπου ενσωματώθηκαν με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν και αγρότες που διαδηλώνουν στα μπλόκα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.