Ηράκλειο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου με αφορμή την 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και άλλες Ομοσπονδίες εργαζομένων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και, μεταξύ άλλων, ιδιωτικοί υπάλληλοι, οικοδόμοι, συνταξιούχοι μαθητές αλλά και φοιτητές οι οποίοι επανέλαβαν το αίτημα για μη συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών με τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό δυστύχημα.

Επίσης, ανάμεσα στα αιτήματα που έθεσαν ήταν η αύξηση μισθών, η επαναφορά δώρων, συλλογικές συμβάσεις, αλλά και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό σε κρίσιμους δημόσιους φορείς όπως της υγείας και της παιδείας. Οι συγκεντρωμένοι αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας στον Μασταμπά, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

