Την πρόσβαση των μελών της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» στη δικογραφία του εφέτη-ανακριτή Λάρισας, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως δήλωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Βασίλης Κόκκαλης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε «τη συσχέτιση της δικογραφίας, που απεστάλη από την προηγούμενη εβδομάδα από τον εφέτη-ανακριτή, την πρόσβαση, δηλαδή, όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής στην δικογραφία των Τεμπών, και την παράταση, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, στην κατάθεση των πορισμάτων (των κομμάτων)».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι «η δικογραφία έφυγε από τη Λάρισα την Παρασκευή (23/02/2024)».

Σημειώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε ότι στις 8 Μαρτίου, τα κόμματα θα πρέπει να καταθέσουν τα πορίσματά τους και ότι, αυτά θα συζητηθούν στις 11 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

