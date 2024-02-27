Την πρόσβαση των μελών της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» στη δικογραφία του εφέτη-ανακριτή Λάρισας, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Όπως δήλωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Βασίλης Κόκκαλης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε «τη συσχέτιση της δικογραφίας, που απεστάλη από την προηγούμενη εβδομάδα από τον εφέτη-ανακριτή, την πρόσβαση, δηλαδή, όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής στην δικογραφία των Τεμπών, και την παράταση, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, στην κατάθεση των πορισμάτων (των κομμάτων)».
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι «η δικογραφία έφυγε από τη Λάρισα την Παρασκευή (23/02/2024)».
Σημειώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε ότι στις 8 Μαρτίου, τα κόμματα θα πρέπει να καταθέσουν τα πορίσματά τους και ότι, αυτά θα συζητηθούν στις 11 Μαρτίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.