Την αμέριστη στήριξή του στην αυριανή απεργία της ΑΔΕΔΥ και στα «πάρα πολλά δίκαια αιτήματά» της, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Ο κ. Κασσελάκης επισήμανε ότι «αύριο είναι και μια σημαντική μέρα για την ψυχή της χώρας μας μετά το έγκλημα των Τεμπών πριν από ένα χρόνο». «Πρέπει όλος ο κόσμος ο όποιος αισθάνεται απογοητευμένος από την έλλειψη κράτους δικαίου και δικαιοσύνης στην χώρα μας, να σταθεί δίπλα σε αυτές τις οικογένειες και να μπορεί να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης και με πολιτική ευθύνη το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

Όσον αφορά στα ζητήματα της ΑΔΕΔΥ, σημείωσε ότι «όλοι γνωρίζουμε ότι ο κόσμος της εργασίας ταλανίζεται από μια τεράστια ακρίβεια μετά από χρόνια πληθωρισμού, μετά από χρόνια χωρίς αυξήσεις μισθολογικές». Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για την ακρίβεια «αρχίζοντας από το ρεύμα και τα καρτέλ στα τρόφιμα». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει «την οριζόντια αύξηση των μισθών στο Δημόσιο κατά 10% και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, όπως είναι και στον ιδιωτικό τομέα». «Είμαστε στη διάθεσή σας να προωθήσουμε τα ζητήματα σας κοινοβουλευτικά όπως μπορούμε, θεωρούμε ότι είναι από δίκαια έως αυτονόητα αυτά που ζητάτε», σχολίασε.

Είπε ακόμη ότι «πρέπει να υπάρχει σωστή λειτουργία του ΣΕΠΕ ώστε να υπάρχει έλεγχος στην εργασία, λιγότερα ατυχήματα», καθώς και αύξηση των επιδομάτων των βαρέων και ανθυγιεινών και συμπερίληψη παραπάνω κατηγοριών σε αυτά. «Πρέπει επιτέλους να στελεχώσουμε το Δημόσιο, δεν είναι δυνατόν να είναι υποστελεχωμένο το Δημόσιο και ο Έλληνας φορολογούμενος πρώτα απ' όλα να μην έχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και δεύτερον, όπου υπάρχει ζημία λόγω της υποστελέχωσης, να πληρώνει τα σπασμένα». «'Αρα λοιπόν», συνέχισε, «είναι σημαντικό για τα δημοσιονομικά μας να στελεχώσουμε το Δημόσιο σωστά και αποδοτικά και συγχρόνως να μπορεί να υπάρχει ένα καθεστώς αξιοπρέπειας με εργασιακά δικαιώματα έτσι ώστε να μπορεί το Δημόσιο να είναι ανταγωνιστικό». Είπε ότι «είναι ένα λειτούργημα το να προσφέρεις στο έθνος σου και η εργασία για το κράτος πρέπει να μπορεί να γίνεται με όρους που να είναι δίκαιοι».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Δημήτρης Μπράτης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο κ. Κασσελάκης περιέλαβε στην εισαγωγική του τοποθέτηση «όλα αυτά που είναι στο διεκδικητικό πλαίσιο της αυριανής μας απεργίας». «Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα, όπως το ονομάζουμε εμείς, των Τεμπών. Πέρυσι η ΑΔΕΔΥ πήρε την πρωτοβουλία και έκανε μια απεργιακή κινητοποίηση όπου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου βγήκε στο δρόμο και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί οι ευθύνες», είπε. Σημείωσε ότι «όλος ο κόσμος της εργασίας αύριο, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας είναι στο δρόμο για να πει ‘δεν αντέχουμε άλλο με την ακρίβεια, θέλουμε πραγματικές αυξήσεις'». «Για να μπορούμε όχι να ζούμε με αξιοπρέπεια αλλά να επιβιώσουμε πια, γιατί το να ζούμε με αξιοπρέπεια δυστυχώς έχει χαθεί προ πολλού», σχολίασε.

Μίλησε επίσης για το ζήτημα της υποστελέχωσης του Δημοσίου, ενώ ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως οι ιδιωτικοποιήσεις είναι το άπαν, «όταν σε όλον τον κόσμο υπάρχει η αποϊδιωτικοποίηση». Σχολίασε ότι «το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης ότι τάχα δίνει αυξήσεις στο Δημόσιο για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια είναι ένα ψέμα. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών λέει ψέματα. Οι αυξήσεις στο δημόσιο είναι της τάξης των 38 έως 40 ευρώ το μήνα, γελοίες δηλαδή, κοροϊδία. Ο ίδιος μιλά για 1.425 ευρώ καθαρά το χρόνο κι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.