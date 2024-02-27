Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα με την πλευρά του Διεθνούς Δικαίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν τόνισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση των ήδη εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών.

«Μπορούν να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικές ενώπιον των κοινών προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως θα έχουν και στη συνέχεια την ευκαιρία να συζητήσουν τη διμερή τους συνεργασία σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η σύγχρονη τεχνολογία.

«Συμπράττουμε και στον αμυντικό τομέα», συνέχισε, ενώ είπε ότι με τον Αρμένιο ομόλογό του συζητούν και για τους τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθούν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως συζήτησαν και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

«Οι θέσεις μας είναι κοινές. Τασσόμαστε σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και χρήση βίας, πάντα με τη πλευρά του διεθνούς δικαίου, απόλυτα προσηλωμένοι στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας κάθε κράτους. Πιστεύουμε στο διάλογο. Η Αρμενία μετά τον πόλεμο του 2023 κατανοεί καλύτερα τις αξίες της ειρήνης. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα διαμορφώσουν την πορεία της χώρας σας τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως οι περίπου οι 100.000 πρόσφυγες του ορεινού Καραμπάχ πρέπει να ανακουφιστούν. «Η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σας σε κάθε διπλωματική προσπάθεια για μια μόνιμη συνθήκη ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν. Μόνο μια βιώσιμη συμφωνία μπορεί να ανοίξει το δρόμο. Η Ελλάδα υποστηρίζει την πρωτοβουλία σας «Σταυροδρόμια Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός το Δεκέμβριο ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε εμπορικό κόμβο. Τελικά μόνο η κοινή ευημερία κάνει τα όπλα να σιγήσουν και η πρόοδος των λαών αποκρούει τα σχέδια αυταρχικών ηγετών», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης σημείωσε πως στηρίζουμε απόλυτα τον προσανατολισμό Αρμενίας προς τη δύση και πως είναι φυσικό η χώρα μας να είναι έτοιμη να συμβάλει στην οικοδόμηση αυτής της νέας φιλελεύθερης δημοκρατίας ενώ είπε ότι είμαστε δίπλα στην Αρμενία για την προστασία της μεγάλης της κληρονομικής κληρονομίας σε περιοχές όπως το ορεινό Καραμπάχ.

Ανέφερε δε ότι υπάρχουν και όλες οι προϋποθέσεις για να καταλήξουμε σε διμερή συμφωνία που θα αφορά τη μετανάστευση και την απασχόληση Αρμενίων στην Ελλάδα.

«Τα πολλά που συνδέουν τους λαούς μας θα κάνουν και πιο εύκολη την ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα. Έχω πολλούς Αρμένιους φίλους. Γι' αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και να τιμήσω τη μεγάλη κοινότητα των Αρμενίων στην Ελλάδα. Αποτελούν υπόδειγμα προκοπής, αρμονικής συμβίωσης, προσφοράς. Είναι ο πιο γόνιμος κρίκος στην αλυσίδα φιλίας και αλληλεγγύης που ενώνει τους λαούς μας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Πασινιάν: Οι σχέσεις μας αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα - Ευχαριστώ την Ελλάδα για την βοήθειά της

Και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν δήλωσε ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα είναι σημαντική και έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και για τις σχέσεις της Αρμενίας με την ΕΕ. Παράλληλα ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της στην αρμενική κοινότητα που ζει στη χώρα μας ενώ σημείωσε ότι υπάρχει και ελληνική κοινότητα στην Αρμενία η οποία συμβάλλει στην οικονομική και εμπορική ζωή. «Αντικατοπτρίζει τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δυο χωρών. Οι σχέσεις μας αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα και ως αποτέλεσμα της σημερινής επίσκεψης θα δώσουμε νέα προώθηση. Υπογραμμίσατε και εσείς το κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας. Έχουμε μεγάλη ιστοριά συνεργασίας και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πιο αποτελεσματική», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας ευχαρίστησε την Ελλάδα και για την ανάπτυξη της συνεργασίας της χώρας του με την ΕΕ ενώ είπε ότι σύντομα θα είναι ακόμα πιο ορατά τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων.

Ανέφερε ότι συζήτησαν και για τους εκτοπισμένους Αρμένιους από το Ναγκόρνο Καραμπά αλλά και για τις περιφερειακές εξελίξεις.

«Ενημέρωσα τον κ. Πρωθυπουργό για τις προσπάθειες για μια συμφωνία συμφιλίωσης εκ μέρους της Αρμενίας και που έχουμε φτάσει σε αυτό το δρόμο για να μπορέσουμε να καταγράψουμε πρόοδο. Στο άμεσο μέλλον πρόκειται να γίνει συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και ευελπιστώ να καταγράψουμε πρόοδο», πρόσθεσε.

Δήλωσε επίσης ότι σε διμερές επίπεδο Ελλάδα και Αρμενία συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, έχουν καλή οικονομική πρόοδο και είναι ευκαιρία για να χτίσουν και να κάνουν βήματα για να εμβαθύνουν αυτή τη συνεργασία.

«Έχουμε υψηλό επίπεδο διαλόγου. Το διμερές εμπόριο δεν είναι εντυπωσιακό. Ελπίζω στο πλαίσιο της διακυβερνητικής επιτροπής συνάντησης θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για την εμπορική μας συνεργασία», συμπλήρωσε.

Όλη η δήλωση Μητσοτάκη

«Υποδέχομαι με ξεχωριστή χαρά σήμερα στην Αθήνα τον φίλο Πρωθυπουργό της Αρμενίας, σε μια επίσκεψη η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση των ήδη εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, της Ελλάδας και της Αρμενίας.

Είναι σχέσεις που έρχονται από αιώνες, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικές ενώπιον των κοινών προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Ιδίως τώρα που η Αρμενία, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά σταθερές και διαφανείς δομές, οι οποίες και θα επιτρέψουν την προσέλκυση επενδύσεων.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στη συνέχεια τη διμερή μας συνεργασία σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η σύγχρονη τεχνολογία, μία συνεργασία η οποία ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα έχει ήδη υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της «Enterprise Greece» και της «Enterprise Armenia».

Συμπράττουμε επίσης και στον αμυντικό τομέα, έχοντας συνάψει ειδική συμφωνία από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ με τον κ. Πρωθυπουργό συζητούμε για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και ευρύτερα τις εμπορικές μας σχέσεις.

Συζητήσαμε επίσης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, διαπιστώνοντας ότι και εδώ οι θέσεις μας είναι κοινές: και οι δύο χώρες τασσόμαστε σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και οποιαδήποτε χρήση βίας.

Είμαστε πάντα με την πλευρά του Διεθνούς Δικαίου, μένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του κάθε κράτους, πιστεύουμε στον διάλογο και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η Αρμενία, άλλωστε, μετά τον πόλεμο του 2023 κατανοεί καλύτερα από τον καθένα την αξία της ειρήνης.

Και οι αποφάσεις που καλείστε να λάβετε τώρα, αγαπητέ Nikol, θα διαμορφώσουν εν πολλοίς την πορεία της χώρας σας για τα επόμενα χρόνια. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ιδέες σας και το όραμά σας για το πώς σκοπεύετε να πορευθείτε στο νέο στρατηγικό περιβάλλον.

Πράγματι, είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε: οι 100.000 και πλέον πρόσφυγες του Ορεινού Καραμπάχ πρέπει να ανακουφιστούν. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σας σε κάθε διπλωματική προσπάθεια για μία μόνιμη συνθήκη ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν.

Και επιμένω ότι μόνο μία βιώσιμη συμφωνία μεταξύ του Ερεβάν και του Μπακού μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο στον Νότιο Καύκασο. Γι’ αυτό και η Ελλάδα -το συζητήσαμε- υποστηρίζει την πρωτοβουλία «Σταυροδρόμια της Ειρήνης», την οποία ο κ. Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο, ώστε η ευρύτερη περιοχή να μετατραπεί από ένα θέατρο συγκρούσεων σε έναν εμπορικό κόμβο που θα συνδέει τον Εύξεινο Πόντο, τον Περσικό Κόλπο, τη Μεσόγειο θάλασσα. Γιατί τελικά μόνο η κοινή ευημερία κάνει τα όπλα να σιγήσουν και μόνο η πρόοδος των λαών αποκρούει τα σχέδια αυταρχικών ηγετών.

Με τον κ. Πρωθυπουργό συζητήσαμε ακόμη τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθεί με στόχο, τον οποίο στηρίζουμε απόλυτα, τον προσανατολισμό της Αρμενίας προς τη Δύση. Είναι φυσικό, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η χώρα μας να είναι έτοιμη να συμβάλλει με τεχνογνωσία και εμπειρία στην οικοδόμηση αυτής της νέας φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Όπως δίπλα στην ιστορική Αρμενία θα είμαστε πάντα και στον αγώνα της να προστατευτεί η μεγάλη πολιτιστική της κληρονομιά, σε ζώνες όπως το Ορεινό Καραμπάχ. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την προώθηση της οποίας δραστηριοποιείται ενεργά και με διεθνείς πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της UNESCO.

Τέλος, υπάρχουν και όλες οι προϋποθέσεις για να καταλήξουμε σύντομα και σε μια διμερή συμφωνία που θα αφορά τη μετανάστευση και την απασχόληση Αρμενίων στην Ελλάδα. Η φίλη χώρα διαθέτει έμψυχο δυναμικό με ξεχωριστές δεξιότητες σε όλα τα πεδία εργασίας. Ενώ, από την άλλη πλευρά, τα πολλά που συνδέουν τους λαούς μας θα κάνουν και πιο εύκολη την ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Είναι κάτι το οποίο γνωρίζω προσωπικά, έχω πολλούς Αρμενίους φίλους. Και γι’ αυτό, αγαπητέ Nikol, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα, αλλά να τιμήσω και στο πρόσωπό σου τη μεγάλη κοινότητα των Αρμενίων στην Ελλάδα. Όλες και όλους εκείνους που χρόνια τώρα αποτελούν ένα υπόδειγμα προκοπής, αρμονικής συμβίωσης, προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι ίσως ο πιο ισχυρός, ο πιο ζωντανός, ο πιο γόνιμος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας που θα ενώνει πάντα τις χώρες μας αλλά και τους λαούς μας.

Και πάλι, αγαπητέ Nikol, καλωσόρισες στην Ελλάδα.»

