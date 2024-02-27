Γεραπετρίτης: Πρότυπο συνεργασίας ο στρατηγικός χαρακτήρας των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας

«Το άριστο επίπεδο και ο στρατηγικός χαρακτήρας των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας αποτελεί πρότυπο συνεργασίας για την περιοχή μας αλλά και παράδειγμα μετασχηματισμού των σχέσεων δύο χωρών που βαδίζουν μαζί στο κοινό ευρωπαϊκό τους μέλλον» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά από τη συνάντησή του με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Mariya Gabriel στη Σόφια.

«Δεν είναι μόνο η γεωγραφία που μας ενώνει αλλά και η συναντίληψη στα θεμελιώδη» ανέφερε και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποστήριξη προς την Ελλάδα, ώστε να συμμετάσχει στην Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών και στις ευρύτερες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Βουλγαρία, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Nikolai Denkov, ενώ αναμένεται να γίνει δεκτός και από τον Πρόεδρο της χώρας Rumen Radev.

Ο υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη την ομόλογό του για την επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Schengen με την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων στις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές.

Πιστός στην πάγια πολιτική της Ελλάδας, η οποία πρωτοστάτησε στην ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και τον ΟΟΣΑ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Σόφια.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία έχουν εξελιχθεί σε έναν διευρωπαϊκό κόμβο μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας, ο οποίος διαμορφώθηκε επί τη βάσει του Κάθετου Διαδρόμου Νότου-Βορρά.

«Οι χώρες μας έχουν αναδείξει τη σημασία της αλληλεγγύης σε δύσκολους καιρούς» επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα τροφοδότησε τη Βουλγαρία με φυσικό αέριο την άνοιξη του 2022, όταν η Ρωσία διέκοψε την τροφοδοσία. Τον Οκτώβριο του 2022, εγκαινιάστηκε ο διασυνδετήριος αγωγός IGB, ο οποίος συνέβαλε στη μεγάλη αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που διακινούνται μεταξύ των δύο χωρών, ενώ το καλοκαίρι του 2023 θεμελιώθηκε το δεύτερο ηλεκτρικό καλώδιο που συνδέει Ελλάδα και Βουλγαρία. Η δε επικείμενη λειτουργία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) της Αλεξανδρούπολης είναι ένα έργο που θα μετασχηματίσει θετικά την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής.

Κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, συζητήθηκαν ακόμη οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, οι οποίες έχουν αποκτήσει αυξημένη δυναμική, με τη Βουλγαρία να αποτελεί τον δεύτερο εξαγωγικό προορισμό για την Ελλάδα και τις ελληνικές επενδύσεις να βρίσκονται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης στη Βουλγαρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Άρδα, με την ελληνική πλευρά να εκφράζει την προσδοκία ότι θα υπάρξει άμεση και σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ διευθέτηση του ζητήματος επ' ωφελεία και των δύο χωρών.

Σύμπτωση απόψεων διαπιστώθηκε σε σχέση με την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, «η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή των ίδιων επιδόσεων και στην τήρηση των καθορισμένων κριτηρίων όπως ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, η τήρηση των συμφωνηθέντων, η εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας και ο σεβασμός στο Κράτος Δικαίου», όπως εξήγησε ο Έλληνας υπουργός Εσωτερικών.

Γεραπετρίτης και Gabriel συμφώνησαν στην ανάγκη συνέχισης της υποστήριξης της Ουκρανίας στη μάχη που δίνει για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, δύο χρόνια μετά την παράνομη και απρόκλητη ρωσική εισβολή. «Δεν πρόκειται για πόλεμο μεταξύ δύο χωρών, αλλά για την άμυνα των αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του Διεθνούς Δικαίου απέναντι στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό» παρατήρησε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι οι τραγικές απώλειες των αμάχων δοκιμάζουν τις αρχές του ανθρωπισμού, ενώ η χρήση των ομήρων ως διαπραγματευτικού όπλου παραβιάζει κάθε έννοια ανθρώπινης αξίας. «Κάθε περαιτέρω μέρα σύρραξης επιβαρύνει μια ήδη δραματική κατάσταση» επεσήμανε.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας τόνισε ότι οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σχηματίζουν έναν «άξονα σταθερότητας» για ολόκληρη την περιοχή.

Η κα Gabriel ευχαρίστησε την Ελλάδα για την υποστήριξη στην πλήρη προσχώρηση της Βουλγαρίας στον χώρο Schengen, αλλά και για τη βοήθεια που παρείχε μετά από τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Βουλγάρα υπουργός Εξωτερικών στην ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Βουλγαρίας στη σχετική Κοινή Διακήρυξη που υπογράφτηκε το 2023 με την Ελλάδα, την Κροατία και τη Ρουμανία.

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών, αλλά και την ευγνωμοσύνη της Σόφιας για τη στήριξη που παρέχει η Αθήνα στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και τον ΟΟΣΑ.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης δεν παρέλειψε να επαινέσει τη Βουλγάρα ομόλογό του για τη «βαθιά προσήλωσή της» στις ευρωπαϊκές αξίες και στο όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ τη συνεχάρη για την εξαιρετικά πετυχημένη θητεία της ως Ευρωπαίας Επίτροπου, στο πλαίσιο της οποίας κατόρθωσε να αναβαθμίσει καθοριστικά την εικόνα της χώρας της στα διεθνή φόρα. «Είμαι βέβαιος ότι, όπως αφήσατε την προσωπική σας σφραγίδα ως Ευρωπαία Επίτροπος και ως Υπουργός Εξωτερικών, το ίδιο θα κάνετε και μετά τις 6 Μαρτίου και την ορκωμοσία σας ως Πρωθυπουργός, σε μία δυναμική Βουλγαρία που μεταρρυθμίζεται και εκσυγχρονίζεται» δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης και προσκάλεσε την κα Gabriel να επισκεφτεί σύντομα την Ελλάδα υπό τη νέα της ιδιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.