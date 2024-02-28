Tέμπη: Νέος πραγματογνώμονας ορίζεται για την έκρηξη στο μοιραίο τρένο

Iωάννα Μάνδρου

Σε πρόσθετες ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με πληροφορίες θα προχωρήσει ο ειδικός εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπαϊκάμης που χειρίζεται το βαρύ έργο της ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής μετά την πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου που ορίστηκε από συγγενείς θυμάτων, που έχει διαφορετική προσέγγιση σε πολλά θέματα, σε σχέση με την πραγματογνωμοσύνη που ορίστηκε από τη δικαιοσύνη, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε ορισμό νέου πραγματογνώμονα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εφέτης ανακριτής θα ορίσει νέο πραγματογνώμονα για να απαντηθούν όλα τα αναπάντητα ως σήμερα ερωτήματα, κυρίως σε σχέση με την έκρηξη που συνόδευσε τη σύγκρουση των μοιραίων τρένων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο νέος πραγματογνώμονας θα προέρχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Παράλληλα έχουν υποβληθεί στον εφέτη ανακριτή αιτήματα από συγγενείς θυμάτων για άμεση αποστολή της εύφλεκτης ύλης σε ειδικό εργαστήριο του Καναδά που μπορεί με ασφάλεια να πιστοποιήσει τί ήταν και αν συνέβαλε στην τραγωδία, αίτημα που εξετάζεται σοβαρά από την ανάκριση, όπως επίσης και εκείνο που αφορά σε βίντεο, τμήματα των οποίων έχουν σβηστεί, δυσκολεύοντας την πλήρη αποτύπωση της πορείας του μοιραίου τρένου.

Για τα βίντεο η ανακριτική έρευνα προσανατολίζεται να σταλούν προσεχώς σε ειδικό εργαστήριο στο Λονδίνο που μπορεί να επανακτήσει όλα τα σβησμένα δεδομένα.

Πάντως, σε σχέση με τον χρόνο έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, πηγές από τη δικαιοσύνη, ανέφεραν ότι οι όποιες ανακριτικές πράξεις δεν θα την καθυστερήσουν, διότι με τους νέους ποινικούς κώδικες δεν προβλέπεται στο εξής η διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου, οπότε θα κερδηθεί χρόνος καθώς μετά το τέλος της ανάκρισης η υπόθεση θα φθάσει στο ακροατήριο απευθείας αν αυτό κριθεί από πρόεδρο εφετών και αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.