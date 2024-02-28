«Έφτασες;»- Το συγκλονιστικό μήνυμα μαθητών της Εύβοιας για τα Τέμπη

Ενα χρόνο μετά την σιδηροδρομική τραγωδία με σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και στιγμάτισε τη χώρα, οι μαθητές της Εύβοιας συγκινούν αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Από τη Χαλκίδα μέχρι το Αλιβέρι, τα παιδιά συγκεντρώνονται στα προαύλια των σχολείων τους και σχηματίζουν με τα σώματα, τα ρούχα και τις τσάντες το μήνυμα που προκαλεί ανατριχίλα και δέος.

«Έφτασες;»

Το καθημερινό, κλασικό ερώτημα λαχτάρας του γονιού προς το παιδί που έμεινε μια για πάντα αναπάντητο τη νύχτα του ολέθρου.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, από την μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία, που έχει συμβεί στην Ελλάδα και βύθισε στο πένθος τη χώρα μας με 57 θύματα και κυρίως νέα παιδιά.

Σήμερα όλη η Ελλάδα πενθεί.

Ποτέ ξανά καμία οικογένεια να μην βιώσει τέτοιες τραγικές στιγμές, είναι το μήνυμα του Δημοτικού Σχολείου Αυλωναρίου.

