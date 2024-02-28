Τέμπη: Στην εξεταστική επιτροπή η δικογραφία του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας

Παρελήφθη σήμερα από τη γραμματεία της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» η δικογραφία του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
Τα μέλη της επιτροπής αναμένεται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας από αύριο Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2024, προκειμένου να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να κρίνουν αν και ποιο μέρος αυτών θα περιλάβουν στο υπό σύνταξη πόρισμα τους.
Συγκεκριμένα, η γραμματεία της επιτροπής παρέλαβε το υπ'αριθμ. πρωτ. 48/22.02.2024 έγγραφο του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, με το οποίο διαβιβάσθηκαν σε ψηφιακή μορφή: 1) μηνυτήριες αναφορές, 2) εκθέσεις εξέτασης μαρτύρων, 3) πορίσματα εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών, 4) πόρισμα Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και πρωτοκολλήθηκε (αρ. πρωτ. 131/28.02.2024) ως εισερχόμενο έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής.
Κατόπιν σχετικής απόφασης της εξεταστικής επιτροπής, οι εκπρόσωποι των κομμάτων έχουν κληθεί να καταθέσουν τα πορίσματά τους στις 8 Μαρτίου, προκειμένου αυτά να συζητηθούν στις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης αυτών των προθεσμιών.
