Δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για πλαστογραφία και συκοφαντική δυσφήμηση

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος δύο αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αττικής, για υπόθεση νοθείας και ανάρτησης σε διαδικτυακή ομάδα διαταγής ανώτατου Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πράξη αυτή υπέπεσε στην αντίληψη του ανωτέρω Αξιωματικού, ο οποίος χθες (27 Φεβρουαρίου 2024) το μεσημέρι προέβη σε σχετική καταγγελία.

Ειδικότερα, ο ένας κατηγορούμενος παραποίησε το περιεχόμενο διαταγής, η οποία είχε εκδοθεί το προηγούμενο βράδυ, διατηρώντας ωστόσο τον τίτλο της υπηρεσίας, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία, τον υπογράφοντα και τον συντάκτη, ενώ ο έτερος κατηγορείται ότι την ανήρτησε στη διαδικτυακή ομάδα.

Οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν αυτοβούλως και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και συκοφαντική δυσφήμηση, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

