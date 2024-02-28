Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας για την τραγωδία στα Τέμπη παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης εύφλεκτης ουσίας σε βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Για το θέμα αυτό μίλησε και ο υπουργός Δικαιοσύνης σε τηλεοπτική του παρουσία.



«Παραγγέλθηκε στους ανακριτές να προχωρήσουν στη διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν την ύπαρξη ή μη κάποιων εύφλεκτων υλών να δούνε τι συμβαίνει με κάτι βίντεο που υπάρχουν και αυτό σημαίνει ότι αυτό το υλικό πιθανότατά θα σταλεί σε εργαστήρια του Καναδά και της Αγγλίας έτσι ώστε να έχουμε μία πιστοποίηση η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτησης για το τι έχει συμβεί. Του τι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Όπως επίσης πιθανόν να χρειαστεί και η συνδρομή του ΕΜΠ στον τομέα της πραγματογνωμοσύνης», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ η ανάκριση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχουν 32 κατηγορούμενοι εκτός από τον σταθμάρχη που είναι στην φυλακή όπου βρίσκεται και ο προϊστάμενός του. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ που είχαν κατά καιρούς αρμοδιότητες να ελέγχουν την σιδηροδρομική γραμμή και το ποιος έχει τον έλεγχο όταν περνάει τρένο. Πολλοί από τους συγγενείς των θυμάτων με την συνδρομή τεχνικού συμβούλου αναφέρουν ότι το ατύχημα δεν ήταν μόνο η σύγκρουση των τρένων, αλλά ότι σε αυτό συνέβαλε περισσότερο πυρκαγιά που οδήγησε σε τόσους νεκρούς, η οποία μπορεί να οφειλόταν σε κάτι που μετέφερε αυτό το τρένο. Το αναφέρουν αυτό καθώς ο πραγματογνώμονας που διόρισαν είπε ότι βρέθηκαν υπολείμματα κάποιας ουσίας και πρέπει να ελεγχθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προχθές έστειλε νέα παραγγελία στην εισαγγελία εφετών Λάρισας και είπε όλα να κοιταχθούν μέσα στην ανάκριση. «Τίποτα αναπάντητο».

Εντωμεταξύ, ο υπουργός δικαιοσύνης σε τηλεοπτικές του δηλώσεις καθώς και σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ είπε πως η ενημέρωση που έχει από τις δικαστικές Αρχές είναι πως η έρευνα αυτή για το αν το τρένο μετέφερε κάποια εύφλεκτη ουσία πρέπει να γίνει και μάλιστα δεσμεύτηκε πως η σχετική πραγματογνωμοσύνη θα πάει σε εξειδικευμένο εργαστήριο στον Καναδά για να πει την τελευταία λέξη σχετικά με το τι μετέφερε το τρένο. Επίσης, ανέφερε πως σε ανάλογο εργαστήριο του εξωτερικού θα σταλούν και άλλα δείγματα από αυτά που έχουν συλλεγεί προκειμένου να υπάρξει πλήρη διαλεύκανση του θέματος.

Πηγή: skai.gr

