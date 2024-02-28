Προφυλακίστηκαν την Τετάρτη ο 69χρονος δράστης του φονικού στην Αγία Βαρβάρα μαζί με τη σύζυγό του. Ο 69χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε τον 57χρονο γαμπρό του, πατέρα τριών παιδιών, στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεθερός είχε την εμμονή ότι ο γαμπρός του -γιατρός στο επάγγελμα- κακοποιούσε την κόρη του, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιώνεται από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν μέσα στη διπλοκατοικία που μένει η οικογένεια στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο 56χρονος ζήτησε από τον κουνιάδο του, που μένει στον τελευταίο όροφο, να μείνει μαζί με τα δύο του παιδιά, καθώς ο ίδιος είχε να πάει σε κάποια δουλειά με το τρίτο παιδί.

Μόλις ο δράστης έμαθε ότι ο 56χρονος θα φύγει από το σπίτι του, είχε στήσει ένα φονικό καρτέρι στην είσοδο του σπιτιού.

Τον περίμενε και τον πυροβόλησε δύο φορές με το κυνηγετικό του όπλο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στην αυλή του σπιτιού.

Ο κουνιάδος του θύματος μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς ειδοποίησε την Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν νεκρό τον 56χρονο στην είσοδο του σπιτιού, ακριβώς μπροστά από την αυλή και πνιγμένο μέσα στο αίμα. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον δράστη.

Την ίδια ώρα, ο 69χρονος πήρε την κυνηγετική καραμπίνα στο χέρι και κατευθύνθηκε προς αστυνομικό τμήμα της περιοχής, προκειμένου να παραδοθεί. Ωστόσο, στην πορεία τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που υποστήριξε αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν είναι πως το θύμα κακοποιούσε την κόρη του, της φερόταν πολύ άσχημα, δεν περνούσε καλά στο γάμο της και γι’ αυτό το λόγο πήρε το όπλο και αποφάσισε να σκοτώσει τον γαμπρό του.

