Αγρίνιο: 25χρονη εισέβαλε σε γυμνάσιο και πέταξε καρέκλα σε μαθήτρια

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο – Λύκειο Εμπεσού στο Αγρίνιο με μια 25χρονη να μπουκάρει σε τάξη και να χτυπά μαθήτρια της τρίτης τάξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη εισέβαλε στην αίθουσα της Γ΄ Γυμνασίου, όπου είναι μαθητής ο αδελφός της, και άρχισε να προκαλεί αναστάτωση.

Αν και οι λεπτομέρειες των αιτιών της εισβολής της στην σχολική αίθουσα είναι ακόμα ασαφείς, φαίνεται ότι η κατάσταση εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο όταν η 25χρονη επιτέθηκε με καρέκλα σε μια μαθήτρια, η οποία φέρεται να κορόιδευε τον αδερφό της.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, η μαθήτρια τραυματίστηκε και αμέσως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές του ΑΤ Εμπεσού κατάφεραν να συλλάβουν την 25χρονη γυναίκα λίγη ώρα μετά το επεισόδιο. Απομένει να διερευνηθούν τα ακριβή κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την ανησυχητική επίθεση σε σχολικό περιβάλλον.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών βρίσκονται σε σοκ μετά το περιστατικό και αναμένουν περαιτέρω ενημέρωση από τις αρχές του σχολείου και την αστυνομία σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για την προστασία των μαθητών στο μέλλον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.