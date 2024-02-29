Ισχυροί άνεμοι πνέουν σήμερα στη Δυτική Ελλάδα ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ,καταιγίδες και αφρικανική σκόνη. Τα μετεωρολογικά δεδομένα δεν αποκλείουν τοπικά να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή κλειστή είναι η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου ενώ απαγορεύτηκε η διέλευση δικύκλων και φορτηγών χωρίς φορτίο από την γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Επί ποδός βρίσκεται η τροχαία, προκειμένου οι αστυνομικοί να ενημερώνουν τους οδηγούς για την σχετική απαγόρευση.

Πηγή: skai.gr

