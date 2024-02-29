Η πρόταση της Εισαγγελέως Έδρας για την 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον 37χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, αναμένεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση. Ωστόσο λόγω στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, η δίκη θα συνεχιστεί στις 11.00 το πρωί.

Στο εδώλιο, εκτός από την 39χρονη, κάθονται δύο ακόμα πρόσωπα - μια 20χρονη σπουδάστρια και ένας 46χρονος οδηγός ταξί - με την κατηγορία της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Εν τω μεταξύ, η 39χρονη στην απολογία της ήταν «χείμαρρος». Μίλησε για την ζωή της, τα παιδιά της, την "αυστηρή οικογένειά" της, για τους γάμους της και το πώς γνώρισε και παντρεύτηκε τον 37χρονο. Να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της απολογίας, που διήρκησε περίπου δύο ώρες, το ακροατήριο παρακολουθούσε "χωρίς ανάσα".

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι αναφερόμενη στην απουσία της άλλης πλευράς από την δίκη, η κατηγορούμενη είπε χαρακτηριστικά: "Ξέρω το λόγο που δεν ήρθαν! Έχω μιλήσει και με το Γιώργο απευθείας. Με αφήνει να γυρίσω στα παιδιά μου ο Γιώργος. Επειδή έχει αντιληφθεί τι μου έχει κάνει".

