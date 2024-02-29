Με μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνεται στην κόρη της, έναν χρόνο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου και έχασε τη ζωή της.

Η πρόεδρος του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μαζί με την ανάρτηση, δημοσίευσε και μία φωτογραφία της αδικοχαμένης 20χρονης Μάρθης.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Ένας χρόνος Μάρθη μου, φως μου….

μου λένε ότι έγινες άγγελος, να μην στενοχωριέμαι …

πως θα ξανασυναντηθούμε κάποια στιγμή, να έχω υπομονή…

ότι είσαι συνέχεια δίπλα μου, να μάθω να σε αισθάνομαι….

ίσως…..να είναι έτσι ….αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.

Θα δικαιωθείς κόρη μου, όλοι σας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.