Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στην ομάδα «Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023» στο Facebook κάλεσε όλους τους πολίτες να συνδράμουν με βίντεο και φωτογραφίες από την εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο δυστύχημα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου το 2023.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει στην ανάρτησή της: «Εάν κάποιος έχει φωτογραφία ή βίντεο από το φορτηγό – τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα την 28-02-2023 κατά τη διαδρομή του να επικοινωνήσει μαζί μας στο email: sillogos.tempi.2023@gmail.com».

Πηγή: skai.gr

