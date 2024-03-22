Οι περισσότεροι όταν ακούνε για την Μάχη του Φαλήρου η σκέψη τους πηγαίνει σε κάποιων σημαντικό αγώνα είτε του ποδοσφαιρικού είτε του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Κι όμως η πραγματική Μάχη του Φαλήρου πραγματοποιήθηκε πριν από σχεδόν 200 χρόνια και έχασαν σε αυτή την ζωή τους περισσότεροι από 1.500 Έλληνες καθώς και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Πιο συγκεκριμένα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχασε την ζωή του λίγες μέρες πριν την μάχη στις πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ των Ελληνικών και των Τουρκικών στρατευμάτων.

Πόσοι όμως γνωρίζουν πως ο εμβληματικός ήρωας της επανάστασης έχει ταφεί σε ένα μικρό εκκλησάκι στην Σαλαμίνα και πως ο τάφος του βρίσκεται εντός τους Ναού του Αγίου Δημητρίου και σε δημόσια θέα;

Δείτε το βίντεο από το Up Stories και μάθετε τα πάντα σχετικά με την Μάχη του Φαλήρου καθώς και την άγνωστη τοποθεσία που βρίσκεται ο τάφος του Γεώργιου Καραϊσκάκη.

