Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η μάχη του Φαλήρου και ο άγνωστος τάφος του Γεώργιου Καραϊσκάκη στην Σαλαμίνα - Βίντεο από drone

Πόσοι γνωρίζουν πως ο εμβληματικός ήρωας της επανάστασης έχει ταφεί σε ένα μικρό εκκλησάκι στην Σαλαμίνα και πως ο τάφος του βρίσκεται εντός τους Ναού του Αγίου Δημητρίου και σε δημόσια θέα;

Μάχη Φαλήρου

Οι περισσότεροι όταν ακούνε για την Μάχη του Φαλήρου η σκέψη τους πηγαίνει σε κάποιων σημαντικό αγώνα είτε του ποδοσφαιρικού είτε του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Κι όμως η πραγματική Μάχη του Φαλήρου πραγματοποιήθηκε πριν από σχεδόν 200 χρόνια και έχασαν σε αυτή την ζωή τους περισσότεροι από 1.500 Έλληνες καθώς και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 

Πιο συγκεκριμένα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχασε την ζωή του λίγες μέρες πριν την μάχη στις πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ των Ελληνικών και των Τουρκικών στρατευμάτων. 

Πόσοι όμως γνωρίζουν πως ο εμβληματικός ήρωας της επανάστασης έχει ταφεί σε ένα μικρό εκκλησάκι στην Σαλαμίνα και πως ο τάφος του βρίσκεται εντός τους Ναού του Αγίου Δημητρίου και σε δημόσια θέα;

Δείτε το βίντεο από το Up Stories και μάθετε τα πάντα σχετικά με την Μάχη του Φαλήρου καθώς και την άγνωστη τοποθεσία που βρίσκεται ο τάφος του Γεώργιου Καραϊσκάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark