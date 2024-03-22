Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 30χρονος που επιτέθηκε σε αστυνομικό για κλήση

Σε συνολική ποινής φυλάκισης 9,5 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 30χρονος που επιτέθηκε σε δικυκλιστή αστυνομικό, επειδή του "έκοψε" κλήση για παράνομη στάθμευση στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσαλονίκη.

Δικάζοντας την υπόθεση, με την αυτόφωρη διαδικασία, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών (επειδή κατείχε μικροποσότητα χασίς).

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, ο 30χρονος είχε "διπλοπαρκάρει" το αυτοκίνητό του, προκειμένου να αγοράσει καφέ.

Βγαίνοντας από τον καφέ και καθώς διαπίστωσε τη βεβαίωση της παράβασης και την αφαίρεση της πινακίδας κυκλοφορίας τού οχήματος «ξεκίνησε να με βρίζει», κατέθεσε ο αστυνομικός.

«Έβγαλε ένα πακέτο κλήσεις από το αμάξι, άφησε τον καφέ, μου πήρε την πινακίδα και πήγε να φύγει. Του είπα "σταματά ξεπέρασες τα όρια". Μόλις τον έπιασα έπεσε κάτω, σηκώθηκε, πήγε να φύγει και μου έδωσε μια μπουνιά με την πινακίδα στα χέρια. 'Αρχισε να φωνάζει, να βρίζει, να με σκουντάει, δε μπορούσα ούτε συνδρομή να καλέσω, ήταν σε κακή κατάσταση», ανέφερε ο ίδιος μάρτυρας.

Στην απολογία του, ο 30χρονος, με καταγωγή από την Γεωργία, αναγνώρισε το «λάθος» του, όπως είπε, και ζήτησε συγγνώμη από τον αστυνομικό.

«Κατέβηκα να πάρω καφέ, να πάω στη δουλειά μου σαν άνθρωπος. Βγαίνοντας είδα τον αστυνομικό με το μπλοκάκι, φώναξα "φεύγω φεύγω". Δεν μου έδωσε σημασία. Αγχώθηκα και νευρίασα γιατί μου πήρε την πινακίδα και δεν ήξερα πως να πάω στη δουλειά. Με τον τρόπο που αντέδρασε μου έδωσε αφορμή για να τον βρίσω. Παραφέρθηκα, δεν είχα πιει καφέ. Τη μικροποσότητα ναρκωτικών την είχα για προσωπική χρήση», απολογήθηκε και πρόσθεσε ότι τις τελευταίες δέκα μέρες του βεβαίωσαν 4 με 5 κλήσεις για ανάλογες παραβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

