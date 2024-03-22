Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 25χρονη Μαρία η οποία φέρεται να είναι η αρχηγός στο κύκλωμα μαστροπείας που ωθούσε στην πορνεία ανήλικες κοπέλες. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι πέντε εμπλεκόμενοι.

Συγκεκριμένα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρία μέλη από το κύκλωμα μαστροπείας. Ο tatoo artist, μια 21χρονη και ο 36χρονος που πάσχει από νανισμό.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του και ο φίλος της 25χρονης με περιοριστικούς όρους καταβολής 2.000 ευρώ και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα

Επίσης, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο έκτος εμπλεκόμενος της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

