Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων: Προφυλακιστέα η 25χρονη Μαρία - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι άλλοι πέντε

Η 25χρονη Μαρία φέρεται να είναι και η αρχηγός στο κύκλωμα μαστροπείας που ωθούσε στην πορνεία ανήλικες κοπέλες

Κυκλώματος μαστροπείας

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 25χρονη Μαρία η οποία φέρεται να είναι η αρχηγός στο κύκλωμα μαστροπείας που ωθούσε στην πορνεία ανήλικες κοπέλες. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι πέντε εμπλεκόμενοι.

Συγκεκριμένα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρία μέλη από το κύκλωμα μαστροπείας. Ο tatoo artist, μια 21χρονη και ο 36χρονος που πάσχει από νανισμό.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του και ο φίλος της 25χρονης με περιοριστικούς όρους καταβολής 2.000 ευρώ και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα 

Επίσης, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο έκτος εμπλεκόμενος της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαστροπεία Κύκλωμα κύκλωμα μαστροπείας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark