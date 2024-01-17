Εξώδικη δήλωση προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» Δ. Μαρκόπουλο έστειλαν η σύζυγος και οι τρεις θυγατέρες του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών στο οποίο κάνουν μεταξύ άλλων λόγο για τα εξής: «ο Εισηγητής, από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, Βουλευτής, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, με αφορμή ανυπόγραφο άρθρο της προηγούμενης ημέρας, το οποίο, όλως τυχαίως δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη κατάθεση της Προέδρου της ΡΑΣ, συνειδητά προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στον νεκρό μηχανοδηγό, σύζυγο της πρώτης εξ ημών και πατέρα της δεύτερης και τρίτης και τέταρτης από εμάς, κάνοντας χρήση ιατρικών εγγράφων και προσπαθώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις περί ιατρικών προβλημάτων του μηχανοδηγού τα οποία, δήθεν, τον καθιστούσαν ανίκανο προς εργασία!».

Συγκεκριμένα εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την «παραβίαση του ιατρικού απορρήτου και κυρίως στην αλλοίωση του περιεχομένου των ιατρικών εγγράφων» και καλούν σε παύση «κάθε αντίστοιχη μειωτική πράξη αναφορικά με τον θανόντα συγγενή μας, ιδίως δε, όταν τα λεγόμενά τους δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία».

Η εξώδικη δήλωση έχει ως εξής:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

1) Της Αγνής Μπαλή του Χρήστου και της Ευγενίας, συζύγου Γεωργίου Κουτσούμπα, κατοίκου Αμαλιάδος, οδός Θεμιστοκλέους, αρ.29, ΑΦΜ 300154717, Δ.Ο.Υ.: Αμαλιάδος

2) Της Αθανασίας Κουτσούμπα του Γεωργίου και της Αγνής, θυγατέρας Γεωργίου Κουτσούμπα, κατοίκου Αμαλιάδος, οδός Θεμιστοκλέους, αρ.29, ΑΦΜ 163778938, Δ.Ο.Υ.: Δ' Θεσσαλονίκης

3) Της Χριστίνας Κουτσούμπα του Γεωργίου και της Αγνής, θυγατέρας Γεωργίου Κουτσούμπα, κατοίκου Αμαλιάδος, οδός Θεμιστοκλέους, αρ.29, ΑΦΜ 165069214, Δ.Ο.Υ.: Α' Θεσσαλονίκης.

4) Της Ιωάννας Κουτσούμπα του Γεωργίου και της Αγνής, θυγατέρας Γεωργίου Κουτσούμπα, κατοίκου Αμαλιάδος, οδός Θεμιστοκλέους, αρ.29, ΑΦΜ 177132223, Δ.Ο.Υ.: Αμαλιάδος.

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την διερεύνηση του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη, Βουλευτή, κ. Δημήτριο Μαρκόπουλο.

Κοινοποιούμενη: Στους κ.κ. Βουλευτές, μέλη της άνω Επιτροπής.

Όπως γνωρίζετε, την 28η Φεβρουαρίου 2023 και περί ώρα 23:22 πλησίον του οικισμού Ευαγγελισμός Τεμπών Λάρισας, έλαβε χώρα σφοδρή μετωπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 της εταιρείας HellenicTrain με εμπορική αμαξοστοιχία, με τραγικό αποτέλεσμα τoν ακαριαίο θάνατο-μεταξύ πολλών επιβατών- και του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, συζύγου της πρώτης εξ ημών και πατέρα της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εξ ημών.

Η ποινική δικογραφία βρίσκεται στο στάδιο της κυρίας ανακρίσεως και εν τω μέσω της συλλογής του αποδεικτικού υλικού, το οποίο θα διαφωτίσει το σύνολο των αιτιών, ένεκα των οποίων συνέβη το μοιραίο αυτό δυστύχημα.

Με αφορμή το πολύνεκρο αυτό δυστύχημα, η Επιτροπή σας ανέλαβε τη διερεύνηση και ανάδειξη των ευθυνών συγκεκριμένων προσώπων για τις πράξεις αλλά και τις παραλείψεις τους.

Δυστυχώς, μετά λύπης μας, αλλά και με τεράστια έκπληξη γίναμε μάρτυρες, χτες, 16/1/2024, ενός επονείδιστου γεγονότος που μας προσέβαλεσε απίστευτο βαθμό.

Συγκεκριμένα, ο Εισηγητής, από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, Βουλευτής, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, με αφορμή ανυπόγραφο άρθρο της προηγούμενης ημέρας, το οποίο, όλως τυχαίως δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη κατάθεση της Προέδρου της ΡΑΣ, συνειδητά προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στον νεκρό μηχανοδηγό, σύζυγο της πρώτης εξ ημών και πατέρα της δεύτερης και τρίτης και τέταρτης από εμάς, κάνοντας χρήση ιατρικών εγγράφων και προσπαθώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις περί ιατρικών προβλημάτων του μηχανοδηγού τα οποία, δήθεν, τον καθιστούσαν ανίκανο προς εργασία!

Κατά παράβαση του Ποινικού Κώδικα και των περί ιατρικού απορρήτου διατάξεων, ο ανωτέρω Βουλευτής και δυστυχώς και έτεροι συνάδελφοί του, ενεργώντας κατά απόλυτη «σύμπνοια» με τον «άγνωστο» σε εμάς συντάκτη του άνω άρθρου, υπονόησαν ότι ο μηχανοδηγός, ενδεχομένως, να μην ήταν σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ακόμα δε ειπώθηκε, ότι ενδεχομένως να αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβατών! Και ενώ έγινε επίκληση και χρήση συγκεκριμένων ιατρικών εγγράφων εκ του ιατρικού του φακέλου και τα οποία αποτελούν και αποδεικτικά έγγραφα της ανακριτικής δικογραφίας, «λησμόνησαν» να αναφέρουν δημοσίως ότι στα έγγραφα αυτά ο πατέρας και σύζυγος ημών, ΚΡΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΚΑΝΟΣ, ευρισκόμενος σε «άριστη κατάσταση», όπως επακριβώς αναφέρουν, απολύτως δε λειτουργικός για τη θέση του μηχανοδηγού. Και μάλιστα, τα έγγραφα αυτά έχουν εκδοθεί από ιατρούς οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι και πλήρως πιστοποιημένοι από την ΡΑΣ. «Λησμόνησαν» δε να αναφέρουν, ότι ιδιαιτέρως οι μηχανοδηγοί εξετάζονται κάθε έτος από πλήθος ιατρών και εν συνεχεία εκδίδονται οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις για το εάν κρίνονται ή όχι κατάλληλοι προς εργασία.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται προσπάθεια να σπιλωθεί η μνήμη του νεκρού συγγενούς μας. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που αυτό λαμβάνει χώρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικά παιχνίδια και να καλυφθούν οι πολιτικές και κυρίως ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων. Σας καθιστούμε σαφές, ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένες να εμπλακούμε σε αυτό το παιχνίδι.

Η οικογένειά μας θρηνεί για τον άδικο χαμό ενός πολυαγαπημένου μας προσώπου και εσείς, το μόνο που πράττετε με τις θλιβερές σας μεθοδεύσεις, είναι να μας προκαλείτε ακόμα περισσότερο πόνο. Και το κυριότερο: Ο σύζυγος και πατέρας ημών δεν είναι εδώ για να σας απαντήσει κοιτώντας σας στα μάτια, εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων συγκεκριμένων προσώπων.

Η απουσία του όμως και ο άδικος τρόπος που χάθηκε μαζί με τόσα άλλα θύματα, μας δημιουργεί ένα τεράστιο χρέος: Να παλέψουμε και για την μνήμη του την οποία κάποιοι δεν σεβάστηκαν.

Ας αναρωτηθούν λοιπόν αυτοί που με τόση ευκολία του επιρρίπτουν ευθύνες και ας πουν δημόσια:

1. Υπάρχει έστω και ένα ιατρικό έγγραφο με το οποίο να κρίνεται ακατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων του;

2. Ακολουθήθηκε η αυστηρότατη διαδικασία ιατρικού ελέγχου που προβλέπεται από τους κανονισμούς και μάλιστα σε ετήσια βάση;

3. Μήπως θεωρεί κάποιος ότι τα ιατρικά έγγραφα και οι γνωματεύσεις είναι πλαστές; Ας το πει ξεκάθαρα για να του απαντήσουμε μέσω της Δικαιοσύνης.

4. Υπάρχουν μάρτυρες που θα μπορούσαν, πλέον των ιατρικών εγγράφων που ήδη το αποδεικνύουν, να καταδείξουν την κατάσταση της υγείας του και την άριστη και επιμελέστατη άσκηση των καθηκόντων του, επί 4 δεκαετίες; Γιατί αποφεύγετε την ενώπιόν σας κατάθεση του κ. Γενιδούνια ώστε να ερωτηθεί για τις διαδικασίες ιατρικού ελέγχου που προβλέπονται αλλά και για τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος που δήθεν ερευνάτε;

Οι ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν επειδή κάποιοι δεν φρόντισαν να λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, να λειτουργεί η φωτοσήμανση, να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και να εκτελεσθεί ορθά η σύμβαση 717, ζητούν δικαίωση και όχι εμπαιγμό. Και εμείς οι συγγενείς τους είμαστε άνθρωποι με οικογένειες που συνεχίζουν να ζουν το δράμα τους, δίχως καμία βοήθεια από την Πολιτείακαι όχι πιόνια μιας πολιτικής σκακιέρας, όπως κάποιοι επιθυμούν να μας καταστήσουν.

Ευτυχώς για εμάς, η ικανότητα του συζύγου και πατέρα μας να εκτελεί τα καθήκοντά του επί 4 δεκαετίες, αποδεικνύεται με ιατρικά έγγραφα που διαθέτετε και με μάρτυρες που δολίως δεν καλείτε.

Δυστυχώς για κάποιους η πολιτική τους ανεπάρκεια αποδεικνύεται από τις πράξεις, τις παραλείψεις και τις μεθοδεύσεις τους. Αυτοί μπορούν να πετάξουν το μπαλάκι της έρευνας μακριά και να δημιουργούν εύκολα καπνούς εκεί που δεν υπάρχουν για να κρύψουν τις ποινικές τους ευθύνες, αδιαφορώντας πλήρως για τον πόνο που συνεχίζουν να προκαλούν οι πράξεις τους, πιστεύοντας ότι διαθέτουν τέτοιο «πολιτικό υπόβαθρο» και «δύναμη» ώστε να καταπατούν προσωπικότητες ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή και δεν μπορούν να τους απαντήσουν.

Από την πλευρά μας αντέξαμε τον πόνο που μας προκάλεσε ο άδικος θάνατος του συζύγου και πατέρα μας, θρηνήσαμε τον άνθρωπό μας. Πιστεύετε ότι δεν θα αντέξουμε και δεν θα απαντήσουμε στην πολιτική απρέπεια και ανηθικότητα κάποιων; Κάνετε λάθος.

Η πολιτική και ηθική ανεπάρκεια κάποιων δεν μπορεί να καταργήσει το δικαίωμά μας να πενθήσουμε το δικό μας άνθρωπο. Ένα τους ζητάμε μόνο: Να σεβαστούν τη μνήμη του και να λένε αλήθειες.

Επειδή μας βυθίζετε στην απόγνωση και τη θλίψη, μόλις μερικούς μήνες μετά το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα.

Επειδή άπασες είμαστε διατεθειμένες να απευθυνθούμε σε κάθε αρμόδια Αρχή, προκειμένου να λάβει χώρα το προφανές, ήτοι η αποκατάσταση της μνήμης του.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την άνω συμπεριφορά του ανωτέρω Βουλευτή και όσων συμμετείχαν στην παραβίαση του ιατρικού απορρήτου και κυρίως στην αλλοίωση του περιεχομένου των ιατρικών εγγράφων και τους καλούμε να παύσουν εφεξής κάθε αντίστοιχη μειωτική πράξη αναφορικά με τον θανόντα συγγενή μας, ιδίως δε, όταν τα λεγόμενά τους δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.

Αιτούμαστε την ανάγνωση της παρούσας εξωδίκου δηλώσεώς μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία προεδρεύετε και στα μέλη αυτής.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το σύνολο της παρούσας στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 17/1/2024

Οι εξωδίκως δηλούσες δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους".

