«Μετάθεση ευθυνών επιχείρησε με την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία των Τεμπών η πρόεδρος της ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, προσπαθώντας να μειώσει τον ρόλο της Αρχής στη χορήγηση εγκρίσεων ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου». Αυτό αναφέρουν κύκλοι της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη και προσθέτουν:

«Παρά την προφανή της απόπειρα να το υποβαθμίσει, υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι το πόρισμα της ΡΑΣ σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας για το δυστύχημα στα Τέμπη διαπιστώνει ανθρώπινο λάθος». Η κυρία Τσαπαρίκου, «αφού επισήμανε ότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η αυτεπάγγελτη έρευνα της Αρχής, σημείωσε ότι στο υπηρεσιακό πόρισμα αναφέρεται ότι «ο σταθμάρχης δεν λειτούργησε όπως έπρεπε, οι μηχανοδηγοί δεν επικοινώνησαν ως όφειλαν, βρήκαμε ενδείξεις ότι πιθανώς δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι ώρες εκπαίδευσης και ότι υπήρχαν αστοχίες σε διάφορα επίπεδα ελέγχου» αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, υπογραμμίζοντας ότι υπήρχε ανθρώπινο λάθος και από τις δύο πλευρές (σταθμάρχη και μηχανοδηγών). Η κυρία Τσιαπαρίκου ήταν ξεκάθαρη ως προς τις παραλείψεις, καθώς -με λύπη της όπως είπε- διαπιστώνεται ότι «οι δύο μηχανοδηγοί δεν επικοινώνησαν». Σε ερώτηση του κ. Κόκκαλη, πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν, η πρόεδρος της ΡΑΣ διευκρίνισε ότι η ραδιοεπικοινωνία- ασχέτως GSM-R- λειτουργούσε, αναφέρουν οι κύκλοι της πλειοψηφίας στην επιτροπή και συνεχίζουν: «"Εφόσον δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν μπορούμε να ελέγξουμε ένα σύστημα που δεν υπήρχε" τόνισε η πρόεδρος της ΡΑΣ, προσθέτοντας ότι "ακόμη κι αν δεν έχει τηλεδιοίκηση ένα τμήμα του δικτύου, οφείλουμε να δώσουμε έγκριση ασφάλειας με βάση τα υπάρχοντα συστήματα και τις προτάσεις και διασφαλίσεις από τον διαχειριστή του δικτύου". Διευκρίνισε δε, ότι ο ΟΣΕ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έναν τεράστιο φάκελο προκειμένου να λάβει άδεια για θέση σε λειτουργία μέσα στον οποίο αναφέρεται αν η κυκλοφορία γίνεται με τηλεδιοίκηση ή με κλειδούχο και σταθμάρχη. Εύκολα συμπεραίνει κανείς, λοιπόν, ότι ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει εν λειτουργία τηλεδιοίκηση ή όχι, η άδεια ασφαλείας χορηγείται με βάση τις διασφαλίσεις από τον διαχειριστή του δικτύου, του ΟΣΕ, όχι με βάση του ελέγχους της ΡΑΣ. Σε άλλο σημείο, η κυρία Τσιαπαρίκου, αναφερόμενη στην εξέλιξη των έργων είπε ότι "ειδικά μετά τον Μάιο του 2022 γνωρίζαμε το χρονοδιάγραμμα αλλά και τον μήνα υλοποίησης των εκτελούμενων έργων, προκειμένου να έρθουν για πιστοποίηση στη ΡΑΣ"».

Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι «απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κατάργηση του προϊστάμενου αμαξοστοιχίας και τη μεταφορά των καθηκόντων του στον συνοδό, η κυρία Τσιαπαρίκου είπε ότι "οποιαδήποτε δικλείδα ασφαλείας θα ήταν απαραίτητη έτσι όπως είναι ο ελληνικός σιδηρόδρομος", παρότι αρχικά επιχείρησε να πείσει ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία του. Η πρόεδρος της ΡΑΣ κατέθεσε στην επιτροπή ότι στην ΕΕ το 2015 καταργήθηκε η έννοια του προϊσταμένου, επειδή πλέον ισχύει το σύστημα TSI operation, ωστόσο παραδέχθηκε ότι στη χώρα μας συνεχίζουμε να είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Ερωτώμενη σχετικά, η πρόεδρος της ΡΑΣ παραδέχτηκε ότι ακόμη και σε συνομιλίες της με συνδικαλιστές, παρότι όλοι ήξεραν την ύπαρξη προβλημάτων "ούτε οι ίδιοι πίστευαν ότι θα γίνει τέτοιο δυστύχημα"».

Τέλος, σημειώνουν: «Επιπλέον, η πρόεδρος της ΡΑΣ πέταξε το μπαλάκι στη Hellenic Train σχετικά με την κατάσταση της υγείας του μηχανοδηγού, για τον οποίο τόνισε ότι "είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του". Όπως είπε η κυρία Τσιαπαρίκου, η ευθύνη, βάσει νομοθεσίας, για την ενημέρωση της ΡΑΣ σχετικά με την κατάσταση της υγείας των μηχανοδηγών ανήκει στη Hellenic Train. Η πρόεδρος της ΡΑΣ, αναφορικά με το ιατρικό έγγραφο του νοσοκομείου Πατρών του 2017, όπου βεβαιώνεται ότι ο μηχανοδηγός είχε υποστεί εγκεφαλικό και διεγνώσθη με ανεύρυσμα, τόνισε ότι δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση της Αρχής. Αποκάλυψε, δε, ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουν σε ιατρικό φάκελο κάποιος να έχει υποστεί εγκεφαλικό, πολλώ δε μάλλον, δύο εγκεφαλικά. Αίσθηση, προκάλεσε εξάλλου η τοποθέτησή της ότι "υπάλληλοι της ΡΑΣ προέταξαν την κομματική τους ιδιότητα έναντι της υπηρεσίας τους στην Αρχή για την εποπτεία των σιδηροδρόμων", ερωτηθείσα σχετικά με μετάταξη υπαλλήλου στον ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησαν να μετακινηθούν από τη ΡΑΣ στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε η πρόεδρος της ΡΑΣ, σημειώνοντας ότι η ίδια είχε άριστη συνεργασία με την κυβέρνηση της ΝΔ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

