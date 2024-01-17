Όλα τα δεδομένα ερευνούν εξονυχιστικά οι αρχές για να εντοπίσουν τους πληρωμένους δολοφόνους του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας γίνονται αποδέκτες δεκάδων πληροφοριών, με ένα στοιχείο να ξεχωρίζει όσον αφορά την ταυτότητα ενός εκ των εκτελεστών. Πρόκειται για το περιλαίμιο ενός εκ των εκτελεστών του επονομαζόμενου «Ζαμπόν» που είναι ο πρώτος που πυροβολεί το τζάμι του οδηγού. Το περιλαίμιο που φορά κατεβαίνει για λίγα δευτερόλεπτα, αποκαλύπτοντας μέρος του προσώπου του, με τους αρμόδιους αξιωματικούς να επεξεργάζονται τα πλάνα προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να αναδείξουν την ταυτότητα του «hitman». Αυτή η αποκάλυψη μπορεί να είναι στιγμιαία, αλλά έχει καταγραφεί στην κάμερα ασφαλείας ευκρινώς, προκαλώντας την «αναγνώρισή του» από άτομα που κινούνται στους ίδιους παράνομους χώρους. Υποστηρίζουν ότι ξέρουν ποιος είναι, τις πληροφορίες όμως οι αξιωματικοί τις εξετάζουν με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα, ερευνούν και αναζητούν τα άτομα που κατονομάζονται ως εκτελεστές από τα συγκεκριμένα άτομα, θέλουν όμως να εντοπίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία ικανά να «δέσουν» την υπόθεση και να καταστήσουν κατηγορούμενους τους υπόπτους.

Σε ό,τι αφορά το κλεμμένο πολυτελές όχημα από το Μιλάνο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές, οι αξιωματικοί έχουν επικοινωνία με τις αρμόδιες ιταλικές αρχές αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τη διαδρομή του συγκεκριμένου οχήματος μετά την κλοπή του. Εξετάζουν αν ήρθε ακτοπλοϊκώς από την Πάτρα συνοδευόμενο με οδηγό ή ασυνόδευτο. Μάλιστα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε μάντρες αυτοκινήτων οι οποίες κατά καιρούς έχουν απασχολήσει τις αρχές για εισαγωγές κλεμμένων οχημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παράνομες πράξεις.

Παράλληλα, έχει γίνει και αίτημα στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προκειμένου να εντοπιστούν οι διαδρομές του χρήματος που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του 44χρονου θύματος αλλά και των ανταγωνιστών του. Η «Greek Mafia», ηγετικό μέλος της οποίας ήταν ο «Ζαμπόν», έχει απλώσει τα πλοκάμια της στη «χρυσοφόρο πίτα» της λαθρεμπόριας και νόθευσης καυσίμων.

