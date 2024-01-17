Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα μαστροπείας που προσέγγιζε ανήλικες κοπέλες και τις ωθούσε στη πορνεία με το δέλεαρ της χλιδάτης ζωής.

Ήδη δυο μέλη του κυκλώματος η «Λορέλα» και ο 34χρονος «φωτογράφος» πήραν τον δρόμο για τη φυλακή μετά τις απολογίες τους.

Και οι δυο αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στο «ροζ» κυκλώνα ωστόσο δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος δεν αρνήθηκε πως γνώριζε τις ανήλικες ωστόσο αρνήθηκε πως μεσολαβούσε στο να βρίσκουν τα κορίτσια πελάτες.

Ο προφυλακιστέος πλέον άντρας, φέρεται να κατέθεσε:

«Δεν έχω καμία σχέση με όσα με κατηγορούν.

Τις κοπέλες τις γνώρισα μέσω Διαδικτύου καθώς είχαμε κοινούς φίλους.

Με προσέγγισαν ως ενήλικες και μου ζήτησαν να τις φωτογραφίσω.

Όντως τις φωτογράφισα σε μια πισίνα. Ποτέ δεν πήρα χρήματα και ποτέ δεν έκλεισα ραντεβού».

Συνομιλίες ωστόσο του 34χρονου σε τσατ γνωριμιών που ανέβαιναν οι «ροζ» αγγελίες του κυκλώματος, φαίνεται πως τον διαψεύδουν.

Σε συνομιλίες με άλλους άντρες, υποψήφιους «πελάτες» ο 34χρονος δήλωνε και αυτός «πελάτης» των κοριτσιών, και μάλιστα έδινε το κινητό τηλέφωνο της 17χρονης για να κλείσουν και οι υπόλοιποι ραντεβού.

Δείτε τι έγραφε ο 34χρονος «φωτογράφος» σε chat γνωριμιών:

