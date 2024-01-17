Στο πόρισμα του αυτεπάγγελτου ελέγχου της ΡΑΣ, που καταγράφει ανθρώπινο λάθος και από την πλευρά του σταθμάρχη και από την πλευρά των μηχανοδηγών αλλά και ενδείξεις για πιθανή μη ολοκλήρωση του συνόλου τής εκπαίδευσης των σταθμαρχών, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, καταθέτοντας ως μάρτυς στην εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Όπως είπε η πρόεδρος της ΡΑΣ, ο σταθμάρχης δεν λειτούργησε όπως έπρεπε, δεν επικοινώνησαν οι μηχανοδηγοί, υπήρχε αστοχία σε διάφορα επίπεδα ελέγχων, ενώ ελέγξαμε την εκπαίδευση των σταθμαρχών προκειμένου να δούμε ότι όντως ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο μας είχε κατατεθεί και είχε εγκριθεί. «Βρήκαμε κάποιες ενδείξεις ότι πιθανό να μην ολοκληρώθηκαν όλες οι ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα, γιατί δεν υπήρχαν ενυπόγραφα παρουσιολόγια κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης» είπε η κυρία Τσιαπαρίκου.

Σε ερώτηση για τον ρόλο της τηλεδιοίκησης είπε ότι με την εξέλιξη των έργων που είχαμε ενημερωθεί ότι θα υλοποιηθούν, θα είχε πιθανά αποφευχθεί ένα τέτοιο δυστύχημα. Επισήμανε ωστόσο, ότι η ΡΑΣ δεν έκανε διερεύνηση δυστυχήματος και ότι εφόσον εκεί δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν μπορούμε να πούμε για μια διαδικασία που δεν υπήρχε.

Σε ερώτηση για την κατάργηση του προϊσταμένου ασφαλείας στους συρμούς τον Μάρτιο του 2019, ειδικά όταν δεν είχαν ολοκληρωθεί τα νέα έργα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, η κυρία Τσιαπαρίκου είπε ότι η θέση αυτή δεν υπάρχει πλέον στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «πιθανόν τότε να θεωρούσαν ότι θα είχαν τελειώσει όλα στην ώρα τους». Σημείωσε πάντως ότι έτσι όπως είναι ο ελληνικός σιδηρόδρομος, «η όποια δικλείδα ασφαλείας θα ήταν απαραίτητη».

Με αφορμή τις αναφορές της για υποστελέχωση της Αρχής, ειδικά το πρώτο διάστημα που ανέλαβε την ηγεσία της ΡΑΣ (2017), ο πρόεδρος της επιτροπής Δημήτρης Μαρκόπουλος την ρώτησε εάν είχε δεχθεί πιέσεις από πολιτικά πρόσωπα για αποσπάσεις. Η κυρία Τσιαπαρίκου είπε ότι υπήρξαν αιτήσεις για αποσπάσεις δύο διοικητικών υπαλλήλων στον ΣΥΡΙΖΑ και σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο για την υγεία του μηχανοδηγού και τις πληροφορίες που είδαν χθες τη δημοσιότητα για ιστορικό εγκεφαλικών του, η κυρία Τσιαπαρίκου είπε ότι δεν είχε περιέλθει στην Αρχή τέτοια πληροφόρηση και ότι εάν η σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία εργαζόταν (Hellenic Train) το γνώριζε θα έπρεπε να τον στείλει για ιατρική εξέταση ή να μην τον χρησιμοποιεί ως μηχανοδηγό. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες μας, είχε γίνει πλήρης, ενδελεχής-ευλαβικός έλεγχος σε ό,τι αφορά τις ιατρικές βεβαιώσεις αλλά και γενικά την επάρκεια των μηχανοδηγών είπε η κυρία Τσιαπαρίκου και προσέθεσε: Το ότι υπήρχε εισαγωγή του, δεν το έχουμε στα χέρια μας. Το άκουσα από εσάς. Για το αν υπήρχε θέμα με την ικανότητα του συγκεκριμένου, «εμείς είχαμε τις πιστοποιήσεις των γιατρών που τον κρίνουν ως ικανό. Εάν ίδιος δεν είχε δηλώσει κάτι στους γιατρούς, είτε γνώριζε η επιχείρηση που τον απασχολούσε και δεν το αξιολόγησε ιατρικά, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι η αναφορά της ΝΔ σε ιστορικό εγκεφαλικών του μηχανοδηγού αποτελεί «άθλια προσπάθεια» συγκάλυψης των πραγματικών ευθυνών για το δυστύχημα, ενώ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μ. Αποστολάκη είπε ότι η πλειοψηφία επιδιώκει να αποδείξει αιτιώδη συνάφεια της απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων με το δυστύχημα, τη στιγμή που υπάρχει το μέγα ζήτημα της παράνομης μετάταξης του σταθμάρχη.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως να ζητήσει νέα παράταση λειτουργίας της για ένα ακόμα μήνα και έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

