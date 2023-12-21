Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 η προθεσμία πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων.

Όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η νέα ημερομηνία είναι οριστική και δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.

Αναφερόμενος στην νέα προθεσμία, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «αποφασίσαμε να παρατείνουμε την εμπρόθεσμη εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων για το 2024 προκειμένου οι συμπολίτες μας και κάθε ελληνικό νοικοκυριό που διαθέτει όχημα, να προγραμματίσουν την κάλυψη των υποχρεώσεών τους με μεγαλύτερη άνεση».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αποφασίσαμε να δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, για την πληρωμή τους, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 2024. Για ένα δίμηνο ακόμα. Κατόπιν, η κυβέρνηση θα προτείνει ένα καινούργιο σύστημα, με βάση το οποίο δεν θα υπάρχει αμέσως, εάν δεν πληρωθούν τα τέλη προσαύξηση, 100%, αλλά μια σταδιακή προσαύξηση ανάλογα με την καθυστέρηση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου».

Τη δίμηνη παράταση είχε προαναγγείλει νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

