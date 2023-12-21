Φορολοταρία ΑΑΔΕ: Έγινε η mega κλήρωση για τα 100.000 ευρώ - Δείτε αν κερδίσατε

Έγινε η μεγάλη φορολοταρία της ΑΑΔΕ που μοιράζει 1,2 εκατ. ευρώ σε 12 υπερτυχερούς.

Το χρηματικό έπαθλο των 100.000 που θα κερδίσει καθένας από τους 12 υπερτυχερούς είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ενώ θα υπάρχουν και μικρότερες κληρώσεις για ποσά έως 1.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως σε κάθε μηνιαία κλήρωση της ΑΑΔΕ μοιράζονται 900.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 556 τυχερούς λαχνούς:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ [εξαιρείται από την μεγάλη κλήρωση του Δεκεμβρίου],

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ, και

500 που κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Πηγή: skai.gr

