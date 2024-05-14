Την πρώτη θέση στις μετρήσεις ακροαματικότητας διατηρεί ο Όμιλος ΣΚΑΪ, με το 33,6% των ακροατών να συντονίζεται καθημερινά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 04/03/2024 έως και τις 28/04/2024, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 738.000 άτομα με μερίδιο 33,6% επί των ακροατών.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΑΪ

04/03/2024 - 28/04/2024

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ % επί των ακροατών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

ΣΚΑΙ 100.3 9,5% 209.000

ΜΕΝΤΑ 88 9,2% 203.000

bwin ΣΠΟΡ FM 94.6 9,2% 203.000

PEPPER 96.6 6,7% 147.000

HAPPY 104 4,0% 87.000







