Όμιλος ΟΤΕ: Δυναμικό ξεκίνημα το 2024 με αύξηση 9,2% στα έσοδα και 1,2% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

«Με το δεξί» μπήκε στο 2024 ο όμιλος ΟΤΕ, καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,2% και διαμορφώθηκαν σε 877,6 εκατ. ευρώ, λόγω ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του ομίλου αυξήθηκε κατά 1,2%, στα 326,0 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 37,1%. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 117,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 47,1% από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντανακλώντας τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη FTTH, η υλοποίηση του οποίου το 2023 εντατικοποιήθηκε προς τα τέλη της χρονιάς.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα ανήλθαν στα 812,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 10,3% σε ετήσια βάση, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και ιδίως τα έργα ICT. H προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,5%, στα 323,2 εκατ. ευρώ, με ισχυρό περιθώριο EBITDA 39,8%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 0,5% συμπ. υπηρεσιών data com στο τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 3,3%, συνεχίζοντας τη θετική πορεία των τελευταίων τριμήνων. Τα έσοδα από έργα ICT αυξήθηκαν κατά 56,1% στο τρίμηνο, ανακτώντας τη δυναμική τους, μετά από μια προσωρινή πτώση το προηγούμενο διάστημα, λόγω των εθνικών εκλογών, αλλά και της συνεχούς ζήτησης για έργα ICT.

O ΟΤΕ συνεχίζει να εστιάζει στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH. Στις 31 Μαρτίου 2024, 1,375 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH, ενώ η εταιρία αναμένεται να φτάσει περίπου τα 1,8 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2024. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 80% των γραμμών FTTH της χώρας. Στο τρίμηνο, η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ σημείωσε αύξηση ρεκόρ κατά 36 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 287 χιλιάδες και το ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 22% από 18% έναν χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, με την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπερνά το 95% και τις ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. H εταιρία έχει μάλιστα ολοκληρώσει την αναβάθμιση των υποδομών δικτύου κινητής 5ης γενιάς σε 5G Stand-Alone (SA), που θα παρέχουν ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους και ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στις επικοινωνίες. Η εμπορική του διάθεση αναμένεται σύντομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε σε 688 χιλιάδες, αυξημένος κατά 6% σε ετήσια βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και στο πλούσιο αποκλειστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει περίπου το 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2024 θα ανέλθει σε περίπου 450 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα, αξίας 297 εκατ. ευρώ και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, ύψους 153 εκατ. ευρώ περίπου. Το προτεινόμενο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε 0,71 ευρώ ανά μετοχή, είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023 και θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2024, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2024.

Αποχωρεί ο Τσαμάζ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για τον ΟΤΕ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, καθώς η θητεία μου στον όμιλο ολοκληρώνεται. Πετύχαμε ισχυρή αύξηση εσόδων, χάρη στα έργα ICT, τη διεθνή χονδρική και τις υπηρεσίες κινητής, ενώ συνεχίσαμε να επεκτείνουμε το δίκτυο FTTH και το δίκτυο κινητής, και αυξήσαμε την κερδοφορία του ομίλου».

Και προσέθεσε: «Από το 2010, που ανέλαβα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, μετράμε πολλά και σημαντικά επιτεύγματα, παρά τις μεγάλες προκλήσεις, που αντιμετωπίσαμε. Έχοντας μετασχηματίσει μαζί την εταιρία, έχουμε θέσει τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών. Αισθάνομαι υπερήφανος για την πρόοδο του ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια και για τη συνεισφορά του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Είμαι βέβαιος ότι τόσο το 2024 όσο και τα επόμενα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του διαδόχου μου, κ. Κώστα Νεμπή, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να δημιουργεί σημαντικές ταμειακές ροές, να επενδύει στις υποδομές της χώρας και να προσφέρει αξία στους συνδρομητές, συνεργάτες και μετόχους του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

