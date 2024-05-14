Για τις πιο σημαντικές ευρωεκλογές που έχουν γίνει ποτέ έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποψήφια του ΕΛΚ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι Ευρωπαίοι θα αρχίσουν πολύ σύντομα να προσέρχονται στις κάλπες στις πιο σημαντικές ίσως ευρωπαϊκές εκλογές που έγιναν ποτέ. Το λέω γιατί αυτό που διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές θα καθορίσει το μέλλον αυτής της ηπείρου. Οι εκλογές δεν αφορούν ποτέ ένα στενό ζήτημα. Αλλά πρόκειται να δώσουν μια ξεκάθαρη αίσθηση προσανατολισμού για την κοινωνία μας», σημείωσε.

Mία ευρωπαϊκή ασπίδα για τη δημοκρατία «που θα εστιάζει στις μεγαλύτερες απειλές από ξένες παρεμβάσεις και χειραγώγηση» θα είναι από τις προτεραιότητες της επόμενης Κομισιόν, εφόσον η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεκλεγεί, όπως σημείωσε η ίδια στη σύνοδο δημοκρατίας της Κοπεγχάγης.

Εξήγησε τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου σχεδίου μεταξύ των οποίων είναι ο εντοπισμός, διότι, όπως επισήμανε, « τίποτα δεν είναι τόσο δυνατό όσο η αποκάλυψη χειραγώγησης της πληροφορίας. Αυτό απαιτεί πρωταρχικά ελεύθερα μέσα ενημέρωσης». Επίσης, σημαντική χαρακτήρισε τη δημιουργία κοινών ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο σημείο μιας ευρωπαϊκής ασπίδας είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή, όταν εντοπιστεί, να υπάρχει η δυνατότητα να μπλοκαριστεί. Ήδη υπάρχει ο νόμος για τις ψηφιακές πλατφόρμες (DSA), ωστόσο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε και την ανάγκη για «κοινωνική ανοσία» και ανθεκτικότητα όσο οι τεχνολογίες εξελίσσονται, διότι, όπως είπε, «η χειραγώγηση της πληροφορίας είναι σαν ιός», επισημαίνοντας ότι είναι καλύτερη η πρόληψη από να φτάνεις σε σημείο που χρειάζεται θεραπεία.

Η ίδια επισήμανε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της ειδική δομή για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων με τη συγκέντρωση των απαραίτητων εμπειρογνωμόνων σε συνδυασμό με τη σύνδεση και τον συντονισμό με υπάρχοντες εθνικούς φορείς.

Η πρόεδρος της Επιτροπής και υποψήφια του ΕΛΚ εξέφρασε την ανησυχία της για την αύξηση των ξένων παρεμβάσεων. «Έχουμε δει ακροδεξιούς πολιτικούς και επικεφαλής υποψηφίους από το AfD στη Γερμανία να βρίσκονται στη τσέπη της Ρωσίας. Πουλάνε την ψυχή τους στα ρωσικά προπαγανδιστικά μέσα και βίντεο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν. Όπως τόνισε, το θέμα σε αυτή την κακόβουλη παρέμβαση δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται ή γίνονται σε κάθε μεμονωμένη υπόθεση, αλλά έχει να κάνει με το ότι θέλουν να σπέρνουν τον «διχασμό» και να οδηγούν στην «ανάφλεξη της φλόγας του εξτρεμισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.