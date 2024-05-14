Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κάνει ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Good Night, and Good Luck»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με τη θεατρική διασκευή της υποψήφιας για έξι Όσκαρ δραματικής ταινίας του 2005 «Good Night, and Good Luck».

Στο ασπρόμαυρο φιλμ ο Ντέιβιντ Στράθερν (David Strathairn) υποδυόταν τον πρωτοπόρο δημοσιογράφο και παρουσιαστή του CBS Εντουαρντ Μάροου (Edward R Murrow), ο οποίος καθώς υποστηριζόταν από τον παραγωγό του Φρεντ Φρέντλι (Fred W Friendly) και από μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα τόλμησε να αμφισβητήσει τις αντικομμουνιστικές πρακτικές του γερουσιαστή Τζόζεφ ΜακΚάρθι (Joseph McCarthy) στον αμερικανικό λαό.

Ήταν η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του σταρ έχοντας παράλληλα διαλέξει να υποδυθεί τον παραγωγό και συνεργάτη του Μάροου, Φρεντ Φρέντλι, αναφέρει ο Guardian.

Η ταινία τιμήθηκε με τα βραβεία σεναρίου και ανδρικής ερμηνείας (Ντέιβιντ Στράθερν) στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2005, ενώ αναδείχτηκε ως η καλύτερη ταινία της χρονιάς από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).

«Είναι τιμή μου, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, να επιστρέφω στη σκηνή, και ειδικά στο Μπρόντγουεϊ, τη μορφή τέχνης και τον χώρο που κάθε ηθοποιός προσδοκά» ανέφερε ο Κλούνεϊ σε δήλωσή του.

Υπογράφει τη διασκευή μαζί με τον Γκραντ Χίσλοβ (Grant Heslov), οι οποίοι για το σενάριο της ταινίας του 2005 ήταν υποψήφιοι για το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Αυτή τη φορά θα υποδυθεί τον διάσημο δημοσιογράφο υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου με Tony Ντέιβιντ Κρόμερ (David Cromer).

«Ο Έντουαρντ Ρ. Μάροου λειτουργούσε με ένα είδος ηθικής καθαρότητας που μοιάζει εξαιρετικά σπάνιο στο σημερινό τοπίο των μέσων ενημέρωσης» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βραβευμένος σκηνοθέτης.

«Υπήρχε μια αμεσότητα σε εκείνες τις πρώτες ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές που σήμερα μπορεί να αποτυπωθεί αποτελεσματικά μόνο στη σκηνή, μπροστά σε ζωντανό κοινό».

Η πρεμιέρα αναμένεται την άνοιξη του 2025 στο Shubert Theatre της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

