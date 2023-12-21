Παράταση δύο μηνών, έως τις 29 Φεβρουαρίου, δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται άμεσα και πιθανότατα πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ την εν λόγω απόφαση ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, σε μία προσπάθεια να δοθούν ανάσες στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Προανήγγειλε νέο σύστημα υποβολής προστίμων για εκπρόθεσμες πληρωμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και πέρυσι είχε δοθεί προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος Φεβρουαρίου.

