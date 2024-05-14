Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής χρηματοκιβωτίου τον περασμένο Απρίλο από μονοκατοικία στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης με λεία χρυσές λίρες, χρυσαφικά και τιμαλφή, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

Για εμπλοκή στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 33χρονου, σεσημασμένου για πλαστογραφία και ναρκωτικά, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η κλοπή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τελέστηκε στις αρχές του περσινού Απριλίου, ενώ ο 33χρονος φέρεται να ενήργησε με τη βοήθεια τριών συνεργών του- αγνώστων προς το παρόν στοιχείων ταυτότητας.

Σε έρευνα που διεξήχθη στο σπίτι του, στην Τούμπα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- διαρρηκτικά εργαλεία, κλειδαριές με ειδικά κλειδιά, ηλεκτρονικές συσκευές (USB και σκληροί δίσκοι), 18 κινητά τηλέφωνα, ένας φορητό πομποδέκτης, το χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε κατά την κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διαβιβάζεται αρμόδια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

