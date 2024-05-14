Θα το πάει... μέχρι τέλους για τον τίτλο με τη γνωστή «συνταγή» ο ΠΑΟΚ!



Μετά από τις δυο μεγάλες νίκες με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ο «δικέφαλος του βορρά» θα παλέψει για τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να κάνει το 3/3 και να γίνει μεγάλο φαβορί για τον τίτλο σε περίπτωση που η Ένωση στραβοπατήσει στο Φάληρο.

Το σύνολο του, αλλά και ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζουν ότι η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει και για τον λόγο αυτό η προσήλωση στο συγκεκριμένο ματς είναι αυτοσκοπός.Στους «ασπρόμαυρους» υπάρχουν έξι παίκτες που βρίσκονται στο όριο καρτών και δεν αποκλείεται στην ενδεκάδα να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές ενόψει και του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το 4ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί απόψε το απόγευμα, με τον Λουτσέσκου να έχει κενό ιατρικό δελτίο, ενώ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι Κουλιεράκης, Μπάμπα, Ότο, Μπράντον, Σβαμπ και Ντεσπόντοφ έχουν από δυο κάρτες, το πλάνο ενδεκάδας θα γίνει πιο ξεκάθαρο μετά και από την αποψινή τελευταία προπόνηση.

