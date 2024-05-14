Μεγαλειώδης... «Megalopolis». Λίγο πριν από την πρεμιέρα του στις Κάννες δόθηκε στη δημοσιότητα ένα συναρπαστικό τρέιλερ για το κινηματογραφικό όσο και αινιγματικό όνειρο του Φράνσις Φορντ Κόπολα εδώ και τέσσερις δεκαετίες με τον τίτλο «Megalopolis».,

Βασισμένο σε σενάριο που ο αγαπημένος Αμερικανός δημιουργός πρωτοέγραψε στη δεκαετία του ΄80 επικεντρώνεται «σε έναν αρχιτέκτονα ο οποίος οραματίζεται μια ουτοπική μορφή της Νέας Υόρκης ύστερα από μία καταστροφή που υπέστη και μάχεται με τον πολύ συντηρητικό δήμαρχο της πόλης ο οποίος έχει άλλα σχέδια».

Πρωταγωνιστεί ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους 'Ανταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Τζιανκάρλο Εσποσίτο (Giancarlo Esposito), Νάταλι Εμάνουελ (Nathalie Emmanuel), Ομπρεϊ Πλάζα (Aubrey Plaza), Σάια Λα Μπεφ (Shia LaBeouf), Γιόν Βόιτ (Jon Voight), Τζέισον Σουόρτσμαν (Jason Schwartzman), Ταλία Σάιρ (Talia Shire), Γκρέις Βάντεργουαλ (Grave Vanderwaal) ενώ ακούγεται η φωνή του Λόρενς Φίσμπερν (Laurence Fishburne) ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του πρωταγωνιστώντας στο «Αποκάλυψη Τώρα» του 1979.

H 23η μεγάλου μήκους ταινία του Κόπολα με προϋπολογισμό περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών στις 17 Μαΐου, ενώ επίσης φιλοδοξεί να αποσπάσει το τρίτο Χρυσό Φοίνικα για το σκηνοθέτη μετά από 45 χρόνια από το δεύτερο κορυφαίο βραβείο που έλαβε για την ταινία «Αποκάλυψη Τώρα».

