Η Ελλάδα παραμένει και το 2024 ένας από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για τους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και στα αμερικανικά τουριστικά βραβεία κοινού Leisure Lifestyle Awards 2024, στα οποία η χώρα μας κατέκτησε κορυφαίες διακρίσεις.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά νικήτρια στην κατηγορία «Καλύτερα ιστορικά αξιοθέατα διεθνώς» (Best Historical Attractions, International), ενώ η Σαντορίνη κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» (Best Island in Europe) για ενδέκατη φορά στη σειρά.

Την ίδια στιγμή, η Μύκονος βρέθηκε στην 3η θέση των κατηγοριών «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» και «Καλύτερες παραλίες διεθνώς» (Best Beaches).

Τα Leisure Lifestyle Awards 2024 διοργανώθηκαν φέτος για 12η χρονιά από το ταξιδιωτικό περιοδικό «Global Traveler». Η σχετική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε από τις 15 Ιουλίου 2023 μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024 με τη συμμετοχή χιλιάδων αναγνωστών του περιοδικού και των ψηφιακών μέσων του, οι οποίοι κατέγραψαν τις προτιμήσεις τους σε αμερικανικούς (domestic) και διεθνείς προορισμούς και παρόχους υπηρεσιών για τουρισμό αναψυχής, πολυτελείας και περιπέτειας.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου στο The Union League της Φιλαδέλφειας. Τα ελληνικά βραβεία θα παραλάβει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ & Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.

Πηγή: skai.gr

