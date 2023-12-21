Στην υπογραφή σύμβασης για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική προχώρησαν σήμερα η διοίκηση του ΟΣΕ με τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, στο πλαίσιο αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, και ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπής.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 95.742.101,92 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με εκτίμηση αναθεώρησης 5.331.885,23 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης τους 24 μήνες.

Το έργο

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή μονής γραμμής μήκους 36 χλμ. στα δυτικά της Αθήνας, από τα Άνω Λιόσια μέχρι τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων, πάνω στον άξονα της μετρικής γραμμής των ΣΠΑΠ.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί τις πυκνοκατοικημένες περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Νερακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων.

Επιπροσθέτως, θα εξυπηρετεί και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, καθώς και έναν σημαντικό αριθμό άλλων εγκαταστάσεων.

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση της επιδομής της Σ.Γ. με νέα υλικά και πιστοποίησή της στις αρχές διαλειτουργικότητας και περιλαμβάνει εγκατάσταση συστήματος εναέριας γραμμής επαφής τύπου τρόλεϋ 25kV/50 Hz, εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης με ETCS L1 με τηλεδιοίκηση και πληροφοριακά συστήματα σταθμών, συστήματα τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεις στους σταθμούς και στάσεις του έργου (ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπουργος, Νέα Πέραμος, Μέγαρα (ΣΓΥΤ) και Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων).

Το τελικό έργο θα περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση και τη σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση με διασυνδέσεις με τη Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ).

Έτσι θα συνδέει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνεται και ο κλάδος γραμμής προς τον παλαιό σταθμό Μεγάρων, η κατασκευή του οποίου αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης που ενεργοποιείται με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω τμήμα.

Σταϊκούρας: «Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών»

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής μεταξύ ΟΣΕ και ΜΕΤΚΑ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ως πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Εργαζόμαστε με ρεαλιστικό σχέδιο, μεθοδικότητα και επιμονή, ώστε να κατασκευάζουμε νέα έργα και να εκσυγχρονίζουμε τα υφιστάμενα.

Σήμερα, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΟΣΕ και της εταιρίας ΜΕΤΚΑ, δρομολογούμε την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του υφιστάμενου Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Άνω Λιόσια-Νέος Σ.Σ. Μεγάρων-Π.Σ. Μεγάρων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κλάδου προαστιακού σιδηρόδρομου από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής προς Πελοπόννησο. Επίσης, η νέα γραμμή θα συνδέσει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, να προωθούμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και να μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μετακινήσεων».

Από την πλευρά του, μετά την υπογραφή της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, ανέφερε: «Το σιδηροδρομικό έργο κατασκευής του Δυτικού Προαστιακού Αττικής που θα συνδέσει τα Λιόσια με τα Μέγαρα αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και στρατηγικά έργα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), του οποίου η δημοπράτηση ολοκληρώθηκε εντός του 2023, όπως είχε προγραμματιστεί».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπής, ο οποίος σημείωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά μου, που η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ αναλαμβάνει σήμερα ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής, ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα των μετακινήσεων των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Με υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι η μακρά αποδεδειγμένα επιτυχής εμπειρία της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και στην κατασκευή σιδηροδρομικών έργων αποτελεί εγγύηση ότι και αυτό το έργο θα εκτελεστεί έγκαιρα και σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης τεχνολογίας, τηρώντας υψηλά standards ποιότητας.

Προσβλέπουμε ο νέος αναβαθμισμένος Προαστιακός Δυτικής Αττικής να συμβάλει ισχυρά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της περιοχής, συνδράμοντας και εμείς ενεργά και ουσιαστικά στον στόχο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΟΣΕ για την αναβάθμιση των ελληνικών σιδηροδρόμων».

