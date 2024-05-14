Την αποκάλυψη ότι όσο ήταν έγκυες οι παρένθετες μητέρες των παιδιών της, φορούσε προσθετική κοιλιά για να νιώσει πώς είναι να κυοφορείς έκανε η Πάρις Χίλτον (Paris Hilton).

Η διάσημη κληρονόμος με τον σύζυγό της απέκτησαν τα δύο τους παιδιά μέσα σε 10 μόλις μήνες, από παρένθετες μητέρες: Τον Ιανουάριο του 2023 τον γιό τους, Φοίνιξ (Phoenix) και τον Νοέμβριο του 2023 την κόρη τους, London.

Στα απομνημονεύματά της που θα κυκλοφορήσουν τον Ιούνιο, η Χίλτον αποκαλύπτει ότι φορούσε προσθετική κοιλιά όσο κυοφορούσαν οι παρένθετες μητέρες επειδή ήθελε επίσης να μάθει πώς «νιώθεις όταν είσαι έγκυος, ακόμα και με αυτόν τον τόσο μικρό τρόπο».

Αποσπάσματα του βιβλίου "Paris: The Memoir" παρουσίασε η εκπομπή TODAY.

«Ήθελα να μάθω πώς είναι να είσαι έγκυος, γι’ αυτό αγόρασα μία προσθετική κοιλιά και την φορούσα στο σπίτι όλη μέρα», γράφει στο βιβλίο της.

«Ενιωθα αυτό το βάρος μπροστά μου, περνούσα τα χέρια μου πάνω από την κοιλιά μου και οραματιζόμουν μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας», εξομολογείται η Χίλτον.

«Δεν είχε σημασία που κανείς άλλος δεν μπορούσε να δει ότι ήμουν έγκυος. Το συναισθηματικό δέσιμο με το μωρό μου ήταν αληθινό, ήταν πολύτιμο και ήμουν τόσο χαρούμενη που ήξερα ότι ήταν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι, μεγαλώνοντας κάθε μέρα» αναφέρει στο βιβλίο της.

Πηγή: skai.gr

