Η «Νύχτα των Ευχών», το αγαπημένο έθιμο της εορταστικής περιόδου, επιστρέφει και φέτος στην «καρδιά» της πόλης την Παραμονή των Χριστουγέννων.

Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 18:00, ο Δήμος Αθηναίων καλεί μικρούς και μεγάλους στην Πλατεία Κοτζιά, σε μια βραδιά γεμάτη φως, ευχές και χαμόγελα, με τον ουρανό να γεμίζει με εκατοντάδες φαναράκια, συνθέτοντας ένα από τα πιο μαγικά θεάματα των γιορτών.

Με τα παραδοσιακά χάρτινα -και βιοδιασπώμενα- φαναράκια ένα ονειρικό σκηνικό θα στηθεί για άλλη μια χρονιά μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Πρόκειται για έναν θεσμό που καθιερώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μπακογιάννης, τόνισε: «Όπως κάθε χρόνο, Παραμονή των Χριστουγέννων, το ραντεβού μας δίνεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Κοτζιά για τη μαγική “Νύχτα των Ευχών”. Ανάβουμε τα φαναράκια και τα στέλνουμε στον ουρανό κάνοντας μια ευχή για υγεία, χαρά και αισιοδοξία! Καλά Χριστούγεννα σε όλους!».

Καθώς τα φαναράκια θα πλημμυρίζουν με το φως τους τον ουρανό, εορταστικές μελωδίες θα «ταξιδέψουν» μαζί τους. Το γιορτινό βανάκι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης Αθήνα 9,84 θα βρίσκεται στην πλατεία από τις 17:30, «ντύνοντας» την εκδήλωση με τις μουσικές επιλογές της παραγωγού Νάνσυ Αγγελοπούλου.

