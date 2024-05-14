«Το ποιοι είναι "ρεμπεσκέδες" και ποιοι όχι, το αποκάλυψε η ίδια η κ. Μπακογιάννη, στη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, όταν παραδέχτηκε την πενταετή, σκόπιμη, κωλυσιεργία της κυβέρνησης και του κόμματός της σε ό,τι αφορά την κύρωση των τριών μνημονίων που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Από'κει και πέρα», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «καλά θα κάνει να κρατήσει για την ίδια τις συμβουλές περί χρηστής εξωτερικής πολιτικής και να παροτρύνει το κόμμα της να ασκήσει την αναγκαία αυτοκριτική, ιδίως όταν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις τους έχουν εκθέσει στα μάτια ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας».

