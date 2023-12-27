Με δάκρυα στα μάτια και με όλους να μιλούν για τον άνθρωπο πάνω απ' όλα Βασίλη Καρρά που πάντα βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη.Πλήθος κόσμου, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι βρέθηκαν σήμερα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, στο χωριό που τόσο αγάπησε για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίου Νέστορος έδωσαν πολλοί παλαιοί του συνάδελφοι που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους καθώς συνόδευαν τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή στην τελευταία του κατοικία. Η Δέσποινα Βανδή, ο Αντώνης Ρέμος, η Πάολα, ο Νίκος Βέρτης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιώργος Κακοσαίος, ο Φοίβος, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Σαμπάνης και άλλα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής ήταν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Όλοι μαζί τραγούδησαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει στην μακρά και επιτυχημένη πορεία του στο πεντάγραμμο, όπως το “Δεν πάω πουθενά” και το “Νύχτα ξελογιάστρα“.

Θαυμαστές του και κάτοικοι του χωριού κρατούσαν μεγάλα πανό αφιερωμένα στον δικό τους Βασίλη. “Καρράς, θρησκεία, Μακεδονία“, “Όπου τραγουδάει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός” και “Μακάρι να ήταν όλα ένα ψέμα” έγραφαν μερικά από αυτά.

Η σορός του Βασίλη Καρρά έφτασε στο Κοκκινοχώρι στις δώδεκα το μεσημέρι και τη συνόδευαν η πάντα αφοσιωμένη σύζυγός του Χριστίνα και η αγαπημένη του κόρη Ειρήνη που βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του. Στο μικρό, γραφικό ναό του Αγίου Νέστωρος εψάλη η εξόδιος ακολουθία όπου προεξήρχε ο μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Ο δήμαρχος Παγγαίου Βασίλης Αναστασιάδης στον επικήδειο που εκφώνησε μίλησε με λόγια συγκίνησης και αγάπης για τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τη λαϊκή μουσική και την προσφορά, τον άνθρωπο που δεν ξέχασε ούτε για μια στιγμή τις ρίζες του.

Το σπίτι του Βασίλη Καρρά, στο κέντρο του χωριού, ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους τους φίλους και συγγενείς. Όσοι είχαν μάλιστα την ευκαιρία να τον επισκεφθούν από κοντά, λίγες εβδομάδες πριν από την επιδείνωση της της υγείας του, αναφέρονταν στη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπιζε την ασθένειά του.

Πηγή: skai.gr

